Экс-разведчик США Риттер заявил, что после провалов ВСУ Киеву придется выбрать «яд»
Украине после провала контрнаступления придется «выбирать яд по своему усмотрению» и согласиться на один из двух плохих вариантов развития событий. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер статье для Consortium News.
Эксперт считает, что Киеву придется согласиться на мир, «принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО», либо продолжить конфликт с вероятными потерями территории и уничтожением нации. Риттер подчеркнул, что от президента Украины Владимира Зеленского требовали пожертвовать жизнями своих соотечественников ради вступления в «западный клуб». Политик принял эти условия, но цель Запада — стратегическое поражение России — не была достигнута.
«Когда жертва не принесла желаемого результата (т.е. стратегического поражения России), дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась», — заявил Риттер.
Эксперт считает, что после завершения украинского конфликта альянсу придется бороться за свое существование в новом формирующемся миропорядке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские артиллеристы накрыли огнем диверсантов ВСУ под Херсоном
- Сальдо: Откачка воды после подрыва Каховской ГЭС займет недели
- Экс-разведчик США Риттер заявил, что после провалов ВСУ Киеву придется выбрать «яд»
- Полковник Макгрегор: США ошиблись в оценке России, связавшись с Украиной
- В Малайзии умерла от истощения 39-летняя российская блогерша-веган
- FT: Киев использует «ненадежные» снаряды из КНДР для РСЗО «Град»
- Юрист рассказал, когда россиянам могут отказать в пенсии по старости
- Блинкен поговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера
- В Австралии четыре человека пропали при крушении военного вертолета
- Вильфанд заявил о грядущем спаде жары в Турции и Греции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru