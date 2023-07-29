Экс-разведчик США Риттер заявил, что после провалов ВСУ Киеву придется выбрать «яд»

Эксперт считает, что Киеву придется согласиться на мир, «принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО», либо продолжить конфликт с вероятными потерями территории и уничтожением нации. Риттер подчеркнул, что от президента Украины Владимира Зеленского требовали пожертвовать жизнями своих соотечественников ради вступления в «западный клуб». Политик принял эти условия, но цель Запада — стратегическое поражение России — не была достигнута.

«Когда жертва не принесла желаемого результата (т.е. стратегического поражения России), дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась», — заявил Риттер.

Эксперт считает, что после завершения украинского конфликта альянсу придется бороться за свое существование в новом формирующемся миропорядке.

