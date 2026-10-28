Захарова: Запад в попытках изоляции России потерпел фиаско
28 октября 202609:26
Юлия Савченко
Попытки стран Запада изолировать Россию обернулись фиаско. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Как отметила дипломат, западные страны «унижаются», пишет RT.
«Планы изоляции провалились. Они уже сами ругаются, кто кому позвонил. Это полное фиаско Запада — якобы изоляция России. Это карикатура их политики», — указала Захарова.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россию не получилось и не получится изолировать.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рябков: Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет
- Омбудсмен назвал главный плюс от шахмат в школьной программе по математике
- Глава Минздрава рассказал, от каких заболеваний чаще всего умирают россияне
- Хинштейн предупредил о возможном сбое в системе здравоохранения из-за БПЛА
- Захарова: Запад в попытках изоляции России потерпел фиаско
- «Не скушают!»: Дания и Швеция обиделись на Стубба и Стёре из-за Путина
- Над регионами России уничтожили 531 украинский БПЛА
- В МХТ имени Чехова сменили первого заместителя Хабенского
- В Липецкой области один человек пострадал при падении обломков БПЛА
- Трамп: Скоро будет организована встреча с Путиным и Зеленским