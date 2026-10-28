Захарова: Запад в попытках изоляции России потерпел фиаско

Попытки стран Запада изолировать Россию обернулись фиаско. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

МИД РФ: У «изоляторов» России кончилась изолента

Как отметила дипломат, западные страны «унижаются», пишет RT.

«Планы изоляции провалились. Они уже сами ругаются, кто кому позвонил. Это полное фиаско Запада — якобы изоляция России. Это карикатура их политики», — указала Захарова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россию не получилось и не получится изолировать.

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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:МИД РФМария Захарова

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