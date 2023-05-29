Экс-советник Кучмы: На Украине началась гражданская война

На Украине идет скрытая гражданская война, сообщил в YouTube-канале экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин предрек прекращение западной поддержки ВСУ к лету

По его словам, конфликт внутри общества произошел из-за массовой мобилизации в стране. «Мужчинам, которых заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор», — сообщил политик.

Отмечается, что данное явление происходит при пособничестве американского лидера Джо Байдена и руководства Евросоюза.

Ранее Соскин назвал причину исчезновения главкома ВСУ Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:МобилизацияУкраина

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