Экс-советник Кучмы: На Украине началась гражданская война

По его словам, конфликт внутри общества произошел из-за массовой мобилизации в стране. «Мужчинам, которых заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор», — сообщил политик.

Отмечается, что данное явление происходит при пособничестве американского лидера Джо Байдена и руководства Евросоюза.

Ранее Соскин назвал причину исчезновения главкома ВСУ Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

