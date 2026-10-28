Рябков сообщил об интенсивном диалоге России с администрацией Трампа

«Мы рассчитываем, что усилия президента США и его команды, в частности, на украинском направлении, позволят приблизить момент, когда мы сможем реально говорить о запуске устойчивого, надежного, прочного урегулирования, которое... обеспечит наши фундаментальные интересы, будет соответствовать положениям нашей конституции и позволит решить... проблемы из разряда первопричин конфликта в самых разных областях», - подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидает чуда от администрации Трампа в вопросе санкций и готова к экономическим сделкам с Вашингтоном без политических уступок.

