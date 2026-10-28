Рябков сообщил об интенсивном диалоге России с администрацией Трампа
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о плотном интенсивном диалоге РФ с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.
«Мы рассчитываем, что усилия президента США и его команды, в частности, на украинском направлении, позволят приблизить момент, когда мы сможем реально говорить о запуске устойчивого, надежного, прочного урегулирования, которое... обеспечит наши фундаментальные интересы, будет соответствовать положениям нашей конституции и позволит решить... проблемы из разряда первопричин конфликта в самых разных областях», - подчеркнул дипломат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидает чуда от администрации Трампа в вопросе санкций и готова к экономическим сделкам с Вашингтоном без политических уступок.
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