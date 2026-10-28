«Удар Трампу ниже пояса!»: Почему саудиты решили платить дань хуситам
Цель Ирана – прикрыться саудитами от Трампа и выжать их как лимон, при этом Турция не полезет носом в капкан в «проклятом месте», сказал в эфире НСН Сергей Балмасов.
Иран пытается воздействовать на президента США через Саудовскую Аравию, а хуситы являются «козырным королем» в этой игре, объяснил в интервью НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Иран и страны Мекканского оборонного альянса (Саудовская Аравия, Турция и Пакистан) ранее провели первые совместные переговоры по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По данным СМИ, Саудовская Аравия попросила Иран передать хуситам $1 млрд в обмен на прекращение огня. Балмасов навзал это «данью».
«Данное предложение появилось не случайно. Хуситы даже часть саудовской территории захватили, а саудиты продемонстрировали полную беспомощность. При этом потеря какого-то куска пустыни для них не так важна, как удары по критически важной нефтяной инфраструктуре. Теперь они готовы платить дань и хуситам, и Ирану, как гаранту этой сделки. Хуситы не носят иранскую форму, это союзная сила, но для Ирана хуситы это если не козырной туз, то козырной король, который будет использоваться в самый последний момент при самом серьезном раскладе. Сейчас Иран очень умело использует этот козырь и побить его крайне сложно. Руками хуситов он бьет Трампу под дых, а может быть даже и ниже, в более болезненное место, учитывая то, что у него намечаются серьезные проблемы на выборах. Если Иран руками хуситов разнесет одну из крупнейших нефтедобывающих стран в мире, понятно, какой эффект это произведет на нефтяные и газовые цены. Иранцы попытаются выжать саудитов, как лимон, и прикрыться ими от Штатов, вот их ключевая цель», - отметил эксперт.
По словам Балмасова, Турция не собирается всерьез воевать на Аравийском полуострове и «окучивает саудитов», преследуя свои цели.
«Эрдоган опытный политик. Зачем ему впрягаться в это дело, ведь на чужой территории турок разобьют. Эрдоган это прекрасно понимает и в эту западню не лезет. Турки и пакистанцы оказывают ограниченную помощь силами ПВО и авиацией, получая за это очень хорошие деньги и накапливая политический капитал в рамках мекканского пакта. Но лезть туда сухопутными войсками – большая глупость. Можно засунуть туда нос, который угодит в капкан, и вытащить его будет очень тяжело. История за последние 100 лет наглядно показывает, что это проклятое место, куда соваться не стоит, это трясина. Эрдоган это понимает и окучивает саудитов, чтобы извлечь из этого экономический и политический капитал», - заключил собеседник НСН.
27 октября хуситы заявили о нанесении ракетного удара по зданию Минобороны Саудовской Аравии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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