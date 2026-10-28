Иран пытается воздействовать на президента США через Саудовскую Аравию, а хуситы являются «козырным королем» в этой игре, объяснил в интервью НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Иран и страны Мекканского оборонного альянса (Саудовская Аравия, Турция и Пакистан) ранее провели первые совместные переговоры по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По данным СМИ, Саудовская Аравия попросила Иран передать хуситам $1 млрд в обмен на прекращение огня. Балмасов навзал это «данью».