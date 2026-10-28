Рябков: Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет

Россия готова способствовать обретению Африкой продовольственного суверенитета. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

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Как отметил замглавы МИД, Москва оказывает континенту значимое гуманитарное содействие.

«Поставки отечественной агропродукции и продовольствия зачастую рассматриваются друзьями в Африке как свидетельство надежности и готовности... поддержать их в трудные времена, причем сделать это бескорыстно», - указал Рябков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готовит открытие четырех посольств в странах Африки.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:АфрикаМИД РФ

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