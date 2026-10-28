Рябков: Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет
Россия готова способствовать обретению Африкой продовольственного суверенитета. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
Как отметил замглавы МИД, Москва оказывает континенту значимое гуманитарное содействие.
«Поставки отечественной агропродукции и продовольствия зачастую рассматриваются друзьями в Африке как свидетельство надежности и готовности... поддержать их в трудные времена, причем сделать это бескорыстно», - указал Рябков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готовит открытие четырех посольств в странах Африки.
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