«Забрать своё»: В Госдуме исключили мирный план на основе раздела Украины

«Рассуждения на эту тему нам подбрасывают для нашего отвлечения и самоуспокоения, что якобы есть перспективы того, что Запад согласен на раздел Украины в какой-то пропорции. Что значит 20% территории Украины? Проценты процентам рознь: входит Одесса с Николаевом в эти 20% или входит другая территория? Они не равноценны. Для того, чтобы полностью ликвидировать государство Украина, потребуются слишком большие силы, вряд ли это осуществимо. Что реально – это не договориться о каком-то разделе Украины, потому что никто с нами такую договоренность не напишет, а занять как можно больше территорий для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. В мирный договор с оставшейся Украиной или Западом я не верю. Они не будут легитимизировать то, что мы сумеем завоевать. В лучшем случае они пойдут на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей», - сказал Затулин.

Он отметил, что Россия не должна брать в свой состав такого «троянского коня», как Западная Украина, так как это принесет большие проблемы. При этом Затулин указал, что России необходимо взять под контроль Новороссию и Восточную Украину.

«На территории Украины есть специфическая часть, как Западная Украина. Стремиться к тому, чтобы вновь вернуть себе троянского коня, который уже давно потерял славянские корни, придерживается униатской веры, это значит создать на перспективу большие проблемы и все время быть неспокойными. Раз уж мы в эту историю вошли, нужно вернуть свое: Новороссия, все то, что касается Причерноморья, Восточной Украины», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Глава дипломатического ведомства отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой и понимает, что им манипулируют.