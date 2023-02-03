«Забрать своё»: В Госдуме исключили мирный план на основе раздела Украины

Киев не будет легитимизировать те территории, которые Россия сможет завоевать, в лучшем случае он пойдет на прекращение огня, как было между Южной и Северной Кореей, отметил в эфире НСН депутат Константин Затулин. 

Договориться с Киевом о передаче российской стороне около 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения невозможно, украинские власти никогда просто так не отдадут свои территории, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН.

Накануне издание Neue Zürcher Zeitungсо со ссылкой на источники сообщило, что глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предлагал Киеву передать российской стороне около 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения. Константин Затулин отметил, что вообще не верит в мирный договор между Украиной и Россией.

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«Рассуждения на эту тему нам подбрасывают для нашего отвлечения и самоуспокоения, что якобы есть перспективы того, что Запад согласен на раздел Украины в какой-то пропорции. Что значит 20% территории Украины? Проценты процентам рознь: входит Одесса с Николаевом в эти 20% или входит другая территория? Они не равноценны. Для того, чтобы полностью ликвидировать государство Украина, потребуются слишком большие силы, вряд ли это осуществимо. Что реально – это не договориться о каком-то разделе Украины, потому что никто с нами такую договоренность не напишет, а занять как можно больше территорий для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. В мирный договор с оставшейся Украиной или Западом я не верю. Они не будут легитимизировать то, что мы сумеем завоевать. В лучшем случае они пойдут на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей», - сказал Затулин.

Он отметил, что Россия не должна брать в свой состав такого «троянского коня», как Западная Украина, так как это принесет большие проблемы. При этом Затулин указал, что России необходимо взять под контроль Новороссию и Восточную Украину.

«На территории Украины есть специфическая часть, как Западная Украина. Стремиться к тому, чтобы вновь вернуть себе троянского коня, который уже давно потерял славянские корни, придерживается униатской веры, это значит создать на перспективу большие проблемы и все время быть неспокойными. Раз уж мы в эту историю вошли, нужно вернуть свое: Новороссия, все то, что касается Причерноморья, Восточной Украины», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Глава дипломатического ведомства отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой и понимает, что им манипулируют.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
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