«Не скушают!»: Дания и Швеция обиделись на Стубба и Стёре из-за Путина
Премьер Дании возмутилась, что разговор с Путиным не согласовали с европейцами, в Москве пообещали ей «потерю Гренландии», при этом Трамп и Зеленский были в курсе шокировавшей Европу беседы.
Внезапный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвал недовольство в Швеции и Дании, руководители которых пожаловались, что с ними это не согласовывали. В Кремле раскрыли детали полуторачасового разговора, а в Европе его уже называют дипломатической победой Путина.
СОСЕДИ НЕГОДУЮТ: «КРИТИКОВАТЬ БУДУТ, НО НЕ СКУШАЮТ»
Днем 27 октября из Кремля пришла сенсационная новость. Там сообщили о телефоном разговоре Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гара Стёре, ранее сторонившихся каких-либо контактов с РФ.
«Проведён обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса (…) Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Подчёркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учёте законных интересов Российской Федерации. При этом обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий», - сообщили в пресс-службе Кремля, отметив, что о беседе попросили финн и норвежец.
Стубб пояснил, что возможность беседы обсуждалась в течение года, идея звонка родилась на недавних переговорах в Осло, а сам разговор был согласован с США и Украиной.
«У нас было сильное чувство, что мирные переговоры терпят неудачу», — сказал президент Финляндии, отвечая на вопрос о причинах звонка российскому лидеру.
Со своей стороны, Стёре сообщил, что 90-минутный разговор с Путиным был «содержательным и профессиональным» и станет основой для будущих переговоров по Украине в Абу-Даби.
Вместе с тем Стубб и Стёре подчеркнули, что разговаривали с Путиным не как представители Европы в целом, а как руководители двух стран, однако их коллег это не убедило.
Премьер Дании Метте Фредериксен и и.о. премьера Швеции Ульф Кристерссон пожаловались, что ничего не знали о беседе.
«Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас (из европейских стран – прим. НСН)», – заявила Фредериксен.
Она подчеркнула, что не понимает, каких целей пытаются достичь Хельсинки и Осло, назвав «односторонние действия» Стубба и Стёре нарушением дипломатической стратегии Евросоюза.
Со своей стороны, Кристерссон заявил, что его тоже не предупредили, признавшись, что у него «довольно низкие ожидания от подобных бесед».
В Москве уже отреагировали на эти заявления «поджигателей войны».
«Она (премьер Дании – прим. НСН) заслуживает потери Гренландии. Поджигатели войны потерпят поражение. Диалог восторжествует», - написал в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков предупреждал, что участников беседы будут критиковать в Европе, но выразил надежду, что их «не скушают».
«Мне кажется - не съедят. Нет, не съедят. Критиковать будут, но не скушают», - сказал Ушаков журналисту Александру Юнашеву.
Ну а в Финляндии уже назвали этот разговор дипломатической победой Путина.
«Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. После этого звонка главы других стран ЕС почувствуют себя вне информационного потока», - отмечает издание Helsingin Sanomat.
ЗЕЛЕНСКИЙ БЛАГОДАРИТ: «ПУСТЬ ПРИЕЗЖАЕТ В МОСКВУ»
Обе стороны уже начали раскрывать содержание беседы Путина со Стуббом и Стёре. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что скандинавы не выдвигали каких-то новых идей по украинскому урегулированию.
«Европа пока не участвует в переговорах. Достигнута договоренность о том, что в ноябре будет продолжен трехсторонний формат - это Россия, Украина, США. Но диалог с определенными европейскими странами - это позитивно, конечно», - сказал Песков «Известиям».
Со своей стороны, Юрий Ушаков отметил, что Стубб со Стёре говорил Путину о желании лидера киевского режима Владимира Зеленского поговорить с президентом РФ «напрямую».
«И норвежский премьер, и президент Финляндии транслировали нашему президенту активную заинтересованность Владимира Зеленского переговорить напрямую с нашим руководителем», - сказал Ушаков «Вестям».
Он также сообщил, что европейцы услышали в ответ от Путина.
«Наш начальник повторил, что, если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности (…) Будут выработаны какие-то документы, а именно в контексте долгосрочного урегулирования на Украине, и после этого лидеры двух стран могли бы встретиться. Переговорщики были бы готовы им доложить документы, а лидеры в свою очередь были бы готовы их подписать», - сказал помощник президента РФ.
По информации агентства Reuters, Путин указал Стуббу и Стёре, что Россия не намерена отказываться от планов взять под контроль всю территорию Донбасса, однако в Кремле такие детали не сообщали.
При этом Зеленский поблагодарил президента Финляндии и премьера Норвегии «за подробный бриф и эту активность в поддержку нашей дипломатии и совместных со всеми партнерами мирных усилий», отметив, что пообщался с ними уже после звонка Путину.
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