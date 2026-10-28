СОСЕДИ НЕГОДУЮТ: «КРИТИКОВАТЬ БУДУТ, НО НЕ СКУШАЮТ»

Днем 27 октября из Кремля пришла сенсационная новость. Там сообщили о телефоном разговоре Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гара Стёре, ранее сторонившихся каких-либо контактов с РФ.

«Проведён обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса (…) Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Подчёркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учёте законных интересов Российской Федерации. При этом обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий», - сообщили в пресс-службе Кремля, отметив, что о беседе попросили финн и норвежец.

Стубб пояснил, что возможность беседы обсуждалась в течение года, идея звонка родилась на недавних переговорах в Осло, а сам разговор был согласован с США и Украиной.

«У нас было сильное чувство, что мирные переговоры терпят неудачу», — сказал президент Финляндии, отвечая на вопрос о причинах звонка российскому лидеру.

Со своей стороны, Стёре сообщил, что 90-минутный разговор с Путиным был «содержательным и профессиональным» и станет основой для будущих переговоров по Украине в Абу-Даби.

Вместе с тем Стубб и Стёре подчеркнули, что разговаривали с Путиным не как представители Европы в целом, а как руководители двух стран, однако их коллег это не убедило.

Премьер Дании Метте Фредериксен и и.о. премьера Швеции Ульф Кристерссон пожаловались, что ничего не знали о беседе.

«Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас (из европейских стран – прим. НСН)», – заявила Фредериксен.

Она подчеркнула, что не понимает, каких целей пытаются достичь Хельсинки и Осло, назвав «односторонние действия» Стубба и Стёре нарушением дипломатической стратегии Евросоюза.

Со своей стороны, Кристерссон заявил, что его тоже не предупредили, признавшись, что у него «довольно низкие ожидания от подобных бесед».

В Москве уже отреагировали на эти заявления «поджигателей войны».

«Она (премьер Дании – прим. НСН) заслуживает потери Гренландии. Поджигатели войны потерпят поражение. Диалог восторжествует», - написал в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков предупреждал, что участников беседы будут критиковать в Европе, но выразил надежду, что их «не скушают».

«Мне кажется - не съедят. Нет, не съедят. Критиковать будут, но не скушают», - сказал Ушаков журналисту Александру Юнашеву.

Ну а в Финляндии уже назвали этот разговор дипломатической победой Путина.

«Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. После этого звонка главы других стран ЕС почувствуют себя вне информационного потока», - отмечает издание Helsingin Sanomat.