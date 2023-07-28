Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной
28 июля 202323:59
Президент России Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта.
Глава государства отметил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Путин напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.
По словам Путина, нейтральный статус Украины имеет для России принципиальное значение.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что в Киеве придерживаются неприемлемой позиции по переговорам, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru