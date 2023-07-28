Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной

Глава государства отметил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Путин напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.

По словам Путина, нейтральный статус Украины имеет для России принципиальное значение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что в Киеве придерживаются неприемлемой позиции по переговорам, передает «Радиоточка НСН».

