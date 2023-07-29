«Страна-банкрот». Украине погнозируют незавидную участь после завершения конфликта с Россией

Киеву придется идти на мирные переговоры с Москвой, потому что политика президента Украины Владимира Зеленского оказалась несостоятельной на всех фронтах.

Украине после провала контрнаступления придется «выбирать яд по своему усмотрению» и согласиться на один из двух плохих вариантов развития событий. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер статье для Consortium News.

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Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений в случае продолжения наступления. Россия уничтожит оставшиеся войска противника, сказал он.

«Украинские войска исчезают на глазах», - констатировал военный.

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Контрнаступление украинской армии продвигается медленнее, чем планировалось, сообщил CNN министр обороны Украины Алексей Резников.Среди причин отставания от графика называется дефицит снаряжения и боеприпасов, слабость систем ПВО, протяженность линии столкновения и хорошо оборудованные российские позиции.

Если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде, заявил "Радиоточке НСН" политолог, полковник запаса Павел Калмыков.

«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссии открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», - сказал Калмыков.

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После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у президента Владимира Зеленского есть только один вариант спасения – это переговоры с Россией. Об этом сообщил журнал Time.

Отмечается, что контрнаступление Киева провалилось, и теперь нужен «план Б», чтобы спасти Украину и ее армию от полного разгрома. Издание указало, что единственным решением для Зеленского будет вступление в переговоры с Россией и достижение соглашения, которое позволит прекратить боевые действия.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политика украинского президента Владимира Зеленского оказалась провальной по всем направлениям. Украину не приняли в НАТО, а Россия вышла из зерновой сделки, отметил бывший советник Кучмы.

Политик назвал Украину страной-банкротом. Он обратил внимание на уничтожение производственного комплекса, передает «Радиоточка НСН».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовы к переговорам только после полного вывода российских войск. Российский лидер Владимир Путин показал парафированный проект мирного договора с Украиной, который готовился еще в марте 2022 года в Стамбуле.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта. По словам Путина, нейтральный статус Украины имеет для России принципиальное значение.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к урегулированию конфликта на Украине, но Киев придерживается непримиримой позиции по переговорам. Он отметил, что даже сегодня, находясь в непростой ситуации, украинцы отвергают любую возможность диалога.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls, что США ошиблись в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине.

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ФОТО: скриншот с видео
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