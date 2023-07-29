«Страна-банкрот». Украине погнозируют незавидную участь после завершения конфликта с Россией
Киеву придется идти на мирные переговоры с Москвой, потому что политика президента Украины Владимира Зеленского оказалась несостоятельной на всех фронтах.
Украине после провала контрнаступления придется «выбирать яд по своему усмотрению» и согласиться на один из двух плохих вариантов развития событий. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер статье для Consortium News.
Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений в случае продолжения наступления. Россия уничтожит оставшиеся войска противника, сказал он.
«Украинские войска исчезают на глазах», - констатировал военный.
Контрнаступление украинской армии продвигается медленнее, чем планировалось, сообщил CNN министр обороны Украины Алексей Резников.Среди причин отставания от графика называется дефицит снаряжения и боеприпасов, слабость систем ПВО, протяженность линии столкновения и хорошо оборудованные российские позиции.
Если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде, заявил "Радиоточке НСН" политолог, полковник запаса Павел Калмыков.
«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссии открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», - сказал Калмыков.
После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у президента Владимира Зеленского есть только один вариант спасения – это переговоры с Россией. Об этом сообщил журнал Time.
Отмечается, что контрнаступление Киева провалилось, и теперь нужен «план Б», чтобы спасти Украину и ее армию от полного разгрома. Издание указало, что единственным решением для Зеленского будет вступление в переговоры с Россией и достижение соглашения, которое позволит прекратить боевые действия.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политика украинского президента Владимира Зеленского оказалась провальной по всем направлениям. Украину не приняли в НАТО, а Россия вышла из зерновой сделки, отметил бывший советник Кучмы.
Политик назвал Украину страной-банкротом. Он обратил внимание на уничтожение производственного комплекса, передает «Радиоточка НСН».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовы к переговорам только после полного вывода российских войск. Российский лидер Владимир Путин показал парафированный проект мирного договора с Украиной, который готовился еще в марте 2022 года в Стамбуле.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта. По словам Путина, нейтральный статус Украины имеет для России принципиальное значение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к урегулированию конфликта на Украине, но Киев придерживается непримиримой позиции по переговорам. Он отметил, что даже сегодня, находясь в непростой ситуации, украинцы отвергают любую возможность диалога.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls, что США ошиблись в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине.
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