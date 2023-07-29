«Страна-банкрот». Украине погнозируют незавидную участь после завершения конфликта с Россией

Контрнаступление украинской армии продвигается медленнее, чем планировалось, сообщил CNN министр обороны Украины Алексей Резников.Среди причин отставания от графика называется дефицит снаряжения и боеприпасов, слабость систем ПВО, протяженность линии столкновения и хорошо оборудованные российские позиции.



Если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде, заявил "Радиоточке НСН" политолог, полковник запаса Павел Калмыков.

«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссии открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», - сказал Калмыков.