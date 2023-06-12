Востоковед Евгений Сатановский с «нескрываемым облегчением» узнал о том, что официальный Киев категорически отверг инициативы Бразилии, Индонезии и африканских государств о мирных переговорах Украины с Россией - наряду с тем, как ранее проигнорировал мирные инициативы Китая, Турции и других мировых игроков.

«Всё-таки главный кузнец нынешних российских успехов и побед - сам Зеленский (Владимир, президент Украинины - прим. НСН), а до него все те, кто Украиной руководили в период её независимого существования, начиная с Кравчука. До того эти спесивые, наглые, вороватые, лживые и в высшей мере агрессивные придурки дело довели, что к России и Крым вернулся, и Донбасс, и Херсонщина с изрядно частью Запорожской области... Даст Бог и остальная Украина вернётся в свой час», - написал он в своем Telegram-канале 12 июня, в понедельник.

Востоковед также поблагодарил украинского президента за то, что тот обнулил многие бесполезные идеологические штампы в отношениях Украины и России и попрощался «до встречи в Киеве, у него в гостях».