Зеленский - кузнец российских побед? В России пообещали провести мирные переговоры в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский кует российские победы своими отказами от ранее достигнутых договоренностей между Киевом и Москвой. Благодаря этому у России развязываются руки, чтобы достичь целей СВО и вести мирные переговоры на своих условиях.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что переговоры России и Украины вряд ли начнутся до намеченных на 2024 год президентских выборов в США. В интервью испанской радиостанции Odna Cero он выразил мнение, что именно результатов американских выборов ждёт президент РФ Владимир Путин.
Джо Байден не сможет выиграть президентские выборы в США, если Россия не «заморозит» конфликт на Украине. А Москва этого не хочет, объяснил в интервью НСН политолог Сергей Марков.
«План Запада такой: сейчас наступление ВСУ, после этого России предъявляют форму ультиматума, в зависимости от наступления Украины. Если наступление ВСУ будет малоуспешным, то будет слабый ультиматум. После этого заморозка конфликта на год, на время избирательной компании Байдена. Считается, что чтобы Байден победил, нужно, чтобы не было конфликта. За это время армия Украины должна значительно укрепить свои позиции, ее должны накачать оружием, и через год опять начать военные действия», - сказал Марков.
Низкие шансы? Байден или Трамп могут победить на президентских выборах США при определенных условиях
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о возможности для мирного соглашения при условии, если Москва откажется от целей СВО. С российской точки зрения эти цели – «денацификация», «демилитаризация» и «деНАТОзация», однако, по мнению Резникова, на самом деле Россия пытается избавиться от украинской нации как таковой.
«Так я говорю, вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то т.н. ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — примерно описал Резников свою позицию на переговорах с предлагающими договариваться о мире посредниками.
Востоковед Евгений Сатановский с «нескрываемым облегчением» узнал о том, что официальный Киев категорически отверг инициативы Бразилии, Индонезии и африканских государств о мирных переговорах Украины с Россией - наряду с тем, как ранее проигнорировал мирные инициативы Китая, Турции и других мировых игроков.
«Всё-таки главный кузнец нынешних российских успехов и побед - сам Зеленский (Владимир, президент Украинины - прим. НСН), а до него все те, кто Украиной руководили в период её независимого существования, начиная с Кравчука. До того эти спесивые, наглые, вороватые, лживые и в высшей мере агрессивные придурки дело довели, что к России и Крым вернулся, и Донбасс, и Херсонщина с изрядно частью Запорожской области... Даст Бог и остальная Украина вернётся в свой час», - написал он в своем Telegram-канале 12 июня, в понедельник.
Востоковед также поблагодарил украинского президента за то, что тот обнулил многие бесполезные идеологические штампы в отношениях Украины и России и попрощался «до встречи в Киеве, у него в гостях».
А военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев порталу Lenta.ru заявил 6 что продолжение мирных переговоров между Москвой и Киевом невозможно, поскольку жертвами обстрелов становится гражданские лица, кроме того, Украину накачивают извне техникой и системами вооружений. Также Россия еще не достигла своих целей и не освободила Донбасс, поэтому разговоры о мире бессмысленны, считает эксперт.
Собеседник портала добавил, что сейчас Киев располагает достаточным количеством вооружений для дальнейшего противостояния России. Кроме того, ряды ВСУ постоянно пополняются, в частности, военнослужащими соседней Польши.
Даже если украинская армия будет разбита, отметил Перенджиев, Запад начнет ассиметричную войну — будет наносить удары дронами, подключать диверсионно-разведывательные группы, как это было в случае с подрывом Каховской ГЭС.
Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен 2 июня, Соединенные Штаты Америки готовы приветствовать любую инициативу, которая может привести Москву за стол переговоров. По его словам, американцы не считают себя врагами россиян, а «безопасная и процветающая Россия отвечает интересам США». При этом Блинкен заявил, что Североатлантический альянс готов и дальше принимать в свои ряды новых участников.
На этом фоне власти России видят нежелание Украины выстраивать диалог, а у Кремля нет для него даже хлипкого фундамента. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент проекта выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин 11 июня, в воскресенье.
«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима, b) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев (идти на диалог с РФ - прим. НСН), можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», — цитируют пресс-секретаря президента «Известия».
Тем временем многие эксперты и политики считают, что Запад и сам может начать склонять Украину к переговорам. Как отмечал немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН, если Украина не остановит наступление российских войск, то Запад потеряет веру в то, что Киев сможет вернуть себе территории. В такой ситуации, указал политолог, Запад начнет склонять Владимира Зеленского к переговорам.
«Понимая, что Россия опять начинает наступать, в западных экспертных кругах говорят, что следующие два месяца будут решающими. Если российское продвижение не остановить, то невозможно будет думать, что Украина сможет пойти в контрнаступление. Поэтому именно сейчас, в ближайшие два-три месяца, все, что возможно, будет брошено на помощь украинской армии. Если через два месяца ситуация будет как сейчас, то Запад увидит, что поставками оружия он не может организовать перелом на фронте. Тогда от Запада начнутся серьезные требования к ведению мирных переговоров», —говорил Рар.
Ранеее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов к любым контактам для достижения целей спецоперации иными средствами. Так Песков прокомментировал возможность организации мирного саммита по Украине в Париже в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что регулярно проходит медосмотр
- Путина возмутили удары ВСУ по жилым кварталам
- В Стамбуле вымогатели зарезали туриста из России
- Зеленский - кузнец российских побед? В России пообещали провести мирные переговоры в Киеве
- Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на Украине на 8 мая
- Боррель заявил, что переговоры по Украине не начнутся до выборов в США
- Российских скалолазов с 2024 года допустят к международным соревнованим
- Новые поставки или мирные переговоры? В Германии и России спорят о военной технике ВСУ
- СМИ: Похороны Берлускони пройдут 14 июня в Кафедральном соборе Милана
- СМИ: Солдаты ВСУ заполнили все лечебные учреждения Запорожья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru