Боррель заявил, что переговоры по Украине не начнутся до выборов в США

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что переговоры России и Украины вряд ли начнутся до намеченных на 2024 год президентских выборов в США.

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В интервью испанской радиостанции Odna Cero он выразил мнение, что именно результатов американских выборов ждёт президент РФ Владимир Путин.

Также Боррель рассказал, чего именно Евросоюз ожидает от Китая.

«Если бы я был другом Путина, как китайцы... я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку и её необходимо исправить как можно скорее... Этого мы ожидаем от Китая», - заключил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в настоящее время переговорный процесс невозможен, считает Подоляк, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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