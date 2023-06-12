Боррель заявил, что переговоры по Украине не начнутся до выборов в США
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что переговоры России и Украины вряд ли начнутся до намеченных на 2024 год президентских выборов в США.
В интервью испанской радиостанции Odna Cero он выразил мнение, что именно результатов американских выборов ждёт президент РФ Владимир Путин.
Также Боррель рассказал, чего именно Евросоюз ожидает от Китая.
«Если бы я был другом Путина, как китайцы... я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку и её необходимо исправить как можно скорее... Этого мы ожидаем от Китая», - заключил он.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в настоящее время переговорный процесс невозможен, считает Подоляк, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru