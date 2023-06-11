Новые регионы и денацификация. В Совфеде назвали условия для переговоров России и Украины

«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима, b) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев (идти на диалог с РФ - прим. НСН), можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», — цитируют пресс-секретаря президента «Известия».

Чтобы начать переговоры с Россией, Украине надо быть готовой после перехода в состав РФ Крыма, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона передать Москве Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. Так считает член комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

Также, по мнению Цекова, Киев быстро не согласится на переговоры.