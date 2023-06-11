Новые регионы и денацификация. В Совфеде назвали условия для переговоров России и Украины

Вначале денацификация и освобождение жителей от русофобского режима, а затем - переговоры о мире России и Украины. Сенатор Сергей Цеков предлагает Киеву передать Москве три области Украины, чтобы начать мирные переговоры.

Власти России видят нежелание Украины выстраивать диалог, а у Кремля нет для него даже хлипкого фундамента. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент проекта выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин 11 июня, в воскресенье.

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«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима, b) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев (идти на диалог с РФ - прим. НСН), можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», — цитируют пресс-секретаря президента «Известия».

Чтобы начать переговоры с Россией, Украине надо быть готовой после перехода в состав РФ Крыма, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона передать Москве Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. Так считает член комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

Также, по мнению Цекова, Киев быстро не согласится на переговоры.

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«Если нам и вести переговоры, то на предмет того, чтобы в состав России Украина еще передала Николаевскую и Одесскую области. Тогда еще можно вести какие-то переговоры. По большому счету, и Харьковскую область. Это может быть стартовая позиция для переговоров», – подчеркнул он в интервью с URA.RU.

Цеков отмечает, когда Украина будет готова к демилитаризации и денацификации, согласится на нейтральный статус страны, тогда ее власти и предложат переговоры.

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Политолог Сергей Марков оценил предложение сенатора, подчеркнув, что Цеков делает выводы на основе собственного опыта и знает о поддержке населения идеи с переходом Николаевской, Одесской и Харьковской областей в состав России.

«Сергей Цеков очень опытный политик и он говорит это на основе своего опыта. Он помнит, что именно эти регионы на Украине, когда там в прошлом была демократия, голосовали, как Крым. И знает, что население там на 90% русские. Поэтому присоединении этих регионов к России может быть поддержано населением этих регионов», – написал Марков в своем Telegram-канале 11 июня.

По мнению политолога, Сергей Цеков говорит от имени патриотов о том, что «никаких переговоров о мире с Украиной быть не может, пока многие основные русские регионы под властью русофобского режима».

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«Сначала - освобождение наших, а потом – мир», - сделал вывод политолог.

Также Марков обращает внимание на то, что сенатор сделал реалистичное предложение, к которому потом «будут возвращаться».

Ране. депутат Госдумы Алексей Чепа заявил порталу Lenta.ru, что в ходе мирных переговоров с Украиной Россия может пойти на некоторые компромиссы, однако по принципиально важным вопросам — территориальной принадлежности новых регионов и гарантиям безопасности — об уступках речи быть не может.

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ФОТО: РИА Новости
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