Песков рассказал, сколько времени Путин уделяет вопросу Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, сколько времени уделяет Владимир Путин украинской проблематике. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителям Кремля, Путин уделяет украинскому вопросу столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему для осуществления общего руководства.
Ранее в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков прокомментировал возможность организации мирного саммита по Украине в Париже. Пресс-секретарь президента заявил, что Путин готов к любым контактам для достижения целей спецоперации иными средствами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков рассказал, сколько времени Путин уделяет вопросу Украины
- Экс-советник Кучмы: против Зеленского выстраивается внутренний фронт
- СМИ: кандидат в президенты США Хейли обмолвилась о союзе с Россией
- Гладков: Над Белгородом сработала ПВО
- В Кемерово временно закрыли аэропорт из-за дефектов ВПП
- В ВСУ подтвердили повреждение инфраструктуры на аэродроме под Кропивницким
- В Индии назвали одну из причин железнодорожной катастрофы в штате Одиша
- СМИ: Из всех стран Европы только в России подешевели продукты
- Аксенов уточнил данные об атаке Крыма украинскими БПЛА
- СМИ узнали о секретной встрече руководителей разведывательных служб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru