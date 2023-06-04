Песков рассказал, сколько времени Путин уделяет вопросу Украины

По словам представителям Кремля, Путин уделяет украинскому вопросу столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему для осуществления общего руководства.

Ранее в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков прокомментировал возможность организации мирного саммита по Украине в Париже. Пресс-секретарь президента заявил, что Путин готов к любым контактам для достижения целей спецоперации иными средствами, передает «Радиоточка НСН».

