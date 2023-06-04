Песков рассказал, сколько времени Путин уделяет вопросу Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, сколько времени уделяет Владимир Путин украинской проблематике. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам представителям Кремля, Путин уделяет украинскому вопросу столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему для осуществления общего руководства.

Ранее в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков прокомментировал возможность организации мирного саммита по Украине в Париже. Пресс-секретарь президента заявил, что Путин готов к любым контактам для достижения целей спецоперации иными средствами, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраинаВладимир Путин

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