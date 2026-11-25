Последний рабочий день декабря 2026 года не будет сокращенным
Последний рабочий день декабря 2026 года — это 30-е число — не будет сокращенным на час. Информация появилась в производственном календаре, который составляли с учетом переноса выходных дней.
Согласно постановлению федерального правительства, выходной с субботы 3 января перевели на пятницу 9-го, а с воскресенья 4-го — на четверг 31 декабря.
Всего последняя трудовая неделя нынешнего года продлится три дня — с 28 по 30 декабря.
Недавно сообщали, что россиян в 2027-м ждут 118 выходных, включая 14 праздничных. Их тоже утвердило правительство РФ. По количеству нерабочих дней предстоящий год совпадает с 2026-м.
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