Глава СНБО Украины Данилов исключил переговоры с Россией

Переговоры России и Украины об окончании конфликта невозможны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов, пишет РБК-Украина.

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По словам Данилова, Киев «накрепко закрыл двери» для переговоров с Москвой. Глава СНБО отметил, что украинские власти не будут вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы двери не закрыли - мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты довольно крепко», - констатировал Данилов.

Об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
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