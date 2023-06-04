Без вариантов. Россия собирается добиваться целей СВО

«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, сколько времени уделяет Владимир Путин украинской проблематике. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителям Кремля, Путин уделяет украинскому вопросу столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему для осуществления общего руководства.