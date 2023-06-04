Без вариантов. Россия собирается добиваться целей СВО
Руководство России предупреждает о том, что цели СВО будут достигнуты при любых обстоятельствах.
У России нет альтернативы, кроме как довести спецоперацию до конца, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», - сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, сколько времени уделяет Владимир Путин украинской проблематике. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителям Кремля, Путин уделяет украинскому вопросу столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему для осуществления общего руководства.
Президент РФ Владимир Путин утверждает, что с помощью СВО Россия пытается завершить войну, развязанную против нее. Путин заявил, что «часть нашего народа, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического российского государства», сообщает РИА новости.
В ходе церемонии вручения государственных наград он отметил, что девять лет против этих людей «враг нашего народа ведёт войну», а Россия пытается её прекратить.
«Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа», - сказал глава государства.
На фоне подобных высказываний 10 мая Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году». Это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов, которое проводится каждый год.
Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков заметил, что, по всей видимости, под секретными пунктами в указе Владимира Путина о военных сборах скрываются данные об их масштабах, они засекречены, чтобы никого не пугать и не давать противнику информацию разведывательного характера.
«Вообще тема мобилизации строго секретная. Скорее всего, это связано с проведением специальной военной операции, а призыв граждан из запаса на военные сборы — как раз-таки мобилизационные мероприятия. Не могу утверждать, но не исключаю, что граждан призовут на сборы, а потом раздадут оружие и отправят их на передовую, в окопы. Полагаю, что, скорее всего, засекречены масштабы сборов, чтобы никого не пугать и не давать противнику информацию разведывательного характера», — сказал он НСН.
Успешное выполнение задач спецоперации России на Украине остановит распространение неонацизма. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе совещания в Сыктывкаре, сообщило агентство РИА Новости.
Кроме того, это даст возможность построить справедливый миропорядок, основанный на принципах международного права, многополярности и неделимости безопасности, добавил секретарь Совбеза России.
Патрушев подчеркнул, что российские солдаты, выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации, отличаются героизмом и мужеством.
Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик. Политик встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, напоминает RT. По словам Додика, СВО — не противостояние России и Украины, а «столкновение Запада», который пытается использовать Россию как способ для разжигания конфликта, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв
- На акцию протеста в Варшаве вышли 500 тысяч человек
- Без вариантов. Россия собирается добиваться целей СВО
- СМИ: наемники из Польши подтвердили участие в атаке на Белгородскую область
- Под Днепропетровском уничтожен цех сборки беспилотников ВСУ
- Путин дал ряд поручений после атаки беспилотников на Москву
- Прошлогодний урожай и отсутствие конкурентов. Названы причины продуктовой дефляции в России
- СМИ: ВСУ начали наступление на запорожском направлении
- Песков: России нужно довести спецоперацию до конца
- Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru