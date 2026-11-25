Глава Минцифры назвал «Красный шелк» примером партнерства России и Китая в кино
Фильм «Красный шелк» стал ярким примером успешного взаимодействия России и Китая в кинематографе. Об этом на форуме СМИ двух стран заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает РЕН ТВ.
Министр уже анонсировал расширение совместной кинофраншизы. Весной 2027 года ожидается выход продолжения — совместного фильма «Черный шелк».
Также Шадаев отметил успехи в анимации. Отечественные студии активно работают на китайских площадках, а «Союзмультфильм» наладил обмен контентом с телеканалом CCTV-14. Новые проекты развивают профильные ассоциации обеих стран.
Глава ведомства подчеркнул значимость цифровых платформ для продвижения и монетизации продукции, сделав ее доступной широкой аудитории. Сейчас российские и китайские проекты активно интегрируются в онлайн-пространство двух стран. Для устойчивого партнерства в медиасфере необходимо опираться на собственную технологическую базу, добавил министр.
Ранее НСН объясняла, как «Красный шелк» стал кассовым рекордсменом за рубежом.
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