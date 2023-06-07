Политолог объяснил невозможность мирных переговоров между Россией и Украиной

Собеседник портала добавил, что сейчас Киев располагает достаточным количеством вооружений для дальнейшего противостояния России. Кроме того, ряды ВСУ постоянно пополняются, в частности, военнослужащими соседней Польши.

Даже если украинская армия будет разбита, отметил Перенджиев, Запад начнет ассиметричную войну — будет наносить удары дронами, подключать диверсионно-разведывательные группы, как это было в случае с подрывом Каховской ГЭС.

Ранее глава кабмина Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины ждут от Москвы сигнала о мирном урегулировании конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

