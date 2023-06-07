Политолог объяснил невозможность мирных переговоров между Россией и Украиной
Продолжение мирных переговоров между Москвой и Киевом невозможно, поскольку жертвами обстрелов становится гражданские лица, кроме того, Украину накачивают извне техникой и системами вооружений. Также Россия еще не достигла своих целей и не освободила Донбасс, поэтому разговоры о мире бессмысленны. Об этом порталу Lenta.ru заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
Собеседник портала добавил, что сейчас Киев располагает достаточным количеством вооружений для дальнейшего противостояния России. Кроме того, ряды ВСУ постоянно пополняются, в частности, военнослужащими соседней Польши.
Даже если украинская армия будет разбита, отметил Перенджиев, Запад начнет ассиметричную войну — будет наносить удары дронами, подключать диверсионно-разведывательные группы, как это было в случае с подрывом Каховской ГЭС.
Ранее глава кабмина Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины ждут от Москвы сигнала о мирном урегулировании конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru