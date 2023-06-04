Низкие шансы? Байден или Трамп могут победить на президентских выборах США при определенных условиях

Джо Байден не сможет выиграть президентские выборы в США, если Россия не «заморозит» конфликт на Украине. А Москва этого не хочет, объяснил в интервью НСН политолог Сергей Марков.

«План Запада такой: сейчас наступление ВСУ, после этого России предъявляют форму ультиматума, в зависимости от наступления Украины. Если наступление ВСУ будет малоуспешным, то будет слабый ультиматум. После этого заморозка конфликта на год, на время избирательной компании Байдена. Считается, что чтобы Байден победил, нужно, чтобы не было конфликта. За это время армия Украины должна значительно укрепить свои позиции, ее должны накачать оружием, и через год опять начать военные действия», - сказал Марков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки Европой и США вооружений Украине только делают конфликт еще более затяжным. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что президент США Джо Байден не может не участвовать в президентской гонке, поскольку своим отказом от участия в выборах он распишется в неспособности управлять США.

