Низкие шансы? Байден или Трамп могут победить на президентских выборах США при определенных условиях
Российские политологи назвали условия, при которых Байден и Трамп могут снова занять президентский пост на выборах 2024 года. Условия для одного и другого могут оказаться маловероятными.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли считает, что Соединенным Штатам необходимо объединяться с другими странами, в том числе с Россией. Об этом политик сказала в ходе интервью WMUR-TV. Позже пресс-секретарь предвыборного штаба Хейли опроверг это высказывание кандидата, пишет Associated Press.
Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что хочет видеть на посту президента США «нормального человека». Об этом он рассказал в эфире телеканала CNBC.
«Президент - главный "гендиректор" страны. Мы хотим хорошего "гендиректора" Америки», - сказал он.
По данным опроса Gallup, рейтинг президента США Джо Байдена упал до рекордных 37% в апреле. На этом фоне шансы экс-главы Белого дома Дональда Трампа победить в президентской гонке повышаются, если выборы будут проходить честно, заявил американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с НСН.
«Этим двум ребятам еще надо дожить до ноября 2024 года. Значительно более сильным на данный момент выглядит, конечно, Трамп. Есть предвыборные дебаты, против Трампа будут выдвигаться разные люди. В прошлый раз против Трампа было 14-16 человек, он их всех порвал, при том, что он несистемный республиканец. На данный момент Трамп самый сильный. Ему создает популярность то, что демократы его боятся, отсюда все эти уголовные расследования. А где тогда расследования против Байдена, против коррупции в его администрации? Если выборы будут честными, как в 2016 году, то побеждает Трамп. Но у меня есть очень большие сомнения, что выборы будут честными», - заметил Домрин.
Для России главное, чтобы на грядущих президентских выборах в США не выбрали «парня с деменцией». Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам, передает РИА Новости.
Как отметил политик, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «хороший парень», однако «трусоват», пишет Ura.ru.
«Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией», — подчеркнул Медведев, говоря о том, какой кандидат в президенты США вызывает наибольшие симпатии у РФ.
Джо Байден не сможет выиграть президентские выборы в США, если Россия не «заморозит» конфликт на Украине. А Москва этого не хочет, объяснил в интервью НСН политолог Сергей Марков.
«План Запада такой: сейчас наступление ВСУ, после этого России предъявляют форму ультиматума, в зависимости от наступления Украины. Если наступление ВСУ будет малоуспешным, то будет слабый ультиматум. После этого заморозка конфликта на год, на время избирательной компании Байдена. Считается, что чтобы Байден победил, нужно, чтобы не было конфликта. За это время армия Украины должна значительно укрепить свои позиции, ее должны накачать оружием, и через год опять начать военные действия», - сказал Марков.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки Европой и США вооружений Украине только делают конфликт еще более затяжным. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что президент США Джо Байден не может не участвовать в президентской гонке, поскольку своим отказом от участия в выборах он распишется в неспособности управлять США.
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