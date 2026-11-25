Пиар или фанаты? Замах Тимати на «Лужники» назвали рисковой историей
Концерт Тимати в «Лужниках» - это эксперимент ради хайпа и пиара, сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий, а Иосиф Пригожин считает, что публика хочет и ждет возвращения «культового» артиста.
Заявка Тимати на концерт в «Лужниках» - это рисковая, но имиджевая история для артиста, заявил в интервью НСН промоутер Владимир Зубицкий, а музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что рэпер возвращается ради скучающих по нему фанатов.
43-летний Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) анонсировал концерт в «Лужниках» в августе 2027 года, подписав в соцсетях соответствующую афишу словами «десять лет спустя». Зубицкий считает, что Тимати попытается пригласить на свой концерт больших артистов. Также зрителей может привлечь его долгое отсутствие на сцене.
«У него очень давно не было концертов, при этом у Тимати большая фан-группа, народ соскучился и захочет пойти на концерт. Наверняка это будет какое-то серьезное шоу. Плюс с ним, наверное, будут и какие-то специальные гости, очень большие артисты. Это рисковая история, но риск иногда оправдывается. Я думаю, что это ему больше нужно для пиара, для какого-то хайпа, для имиджа, а если еще и получится собрать стадион, почему бы и нет? Это эксперимент - может быть все супер, а может, и нет. Не думаю, что интерес к нему упал, у него было много хорошего материала, но главная фишка в том, что его очень давно не было, это может здорово сыграть в его пользу», - указал промоутер.
Со своей стороны, Иосиф Пригожин считает, что Тимати решил замахнуться на «Лужники», поскольку чувствует востребованность зрителями.
«Я был на нескольких корпоративах, где все поют и ждут его песни. Он стал культовым, заметным артистом и его востребованность высока. Думаю, что здесь речь идет о том, что аудитория хочет и ждет его. Я видел, как его принимают на разных других мероприятиях, концертах, поэтому у меня нет ни малейшего сомнения в успехе. Я думаю, что его убедили, уговорили все вокруг, что в нем есть потребность», - заключил собеседник НСН.
Ранее певица Zivert анонсировала свой первый концерт в «Лужниках» на июль 2027 года. 3 октября 2026 года она дала самый масштабный концерт в своей карьере, собрав солдаут на 60 тысяч зрителей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. При этом певица сообщила, что стоимость этого шоу составила 174 млн рублей и она работает «в минус», напоминает «Радиоточка НСН».
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