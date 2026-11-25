Трамп рассмеялся после слов Зеленского о сроках мирной сделки
Президент США Дональд Трамп с улыбкой отреагировал на заявление Владимира Зеленского, будто американские переговорщики рассчитывают добиться мирного соглашения между Россией и Украиной в декабре или январе. Глава Белого дома уточнил, что не устанавливает конкретных сроков для урегулирования кризиса, пишет ОТР.
Во время одного из интервью журналисты напомнили Трампу слова украинского политика. В ответ президент Штатов рассмеялся и переглянулся со своим помощником. Позже он поинтересовался, кто озвучил такую позицию и чего от него ожидают.
Глава США добавил, что не ставит перед собой определенной даты завершения конфликта. По его словам, для урегулирования конфликта необходимо участие обеих сторон. Американский лидер объяснил, что дальнейшее развитие событий покажет, удастся ли достичь договоренности.
На днях писали, что представители Соединенных Штатов готовят новые планы для достижения мира, а в Кремле готовы рассмотреть их в скором времени.
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