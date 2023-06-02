Госсекретарь Блинкен: США одобрят любую инициативу по понуждению РФ к переговорам
Соединённые Штаты Америки готовы приветствовать любую инициативу, которая может привести Москву за стол переговоров. Такую позицию Вашингтона озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в столицу Финляндии.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что американцы не считают себя врагами россиян, а «безопасная и процветающая Россия отвечает интересам США». При этом Блинкен заявил, что НАТО готово и дальше принимать в свои ряды новых участников.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня призвал добиться прекращения огня и переговоров Москвы и Киева до начала предполагаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины, чтобы избежать большого числа жертв.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Встреча рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана проходит в Москве
- ФСБ и МВД обнаружили крупный арсенал с оружием в Подмосковье
- Дональд Трамп сравнил себя с «Джокондой»
- Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии
- Депутат Милонов получил травму в зоне СВО
- Путин призвал пресечь раскачивание ситуации в России
- Блинкен заверил, что США не стремятся к свержению власти в России
- Россиянка Дарья Касаткина разгромила американку Стирнс в третьем круге Roland Garros
- Полицейские перехватили под Тюменью фаршированных наркотиками карасей
- Школьный автобус стал участником смертельного ДТП в Бурятии. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru