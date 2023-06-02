Госсекретарь Блинкен: США одобрят любую инициативу по понуждению РФ к переговорам

Соединённые Штаты Америки готовы приветствовать любую инициативу, которая может привести Москву за стол переговоров. Такую позицию Вашингтона озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в столицу Финляндии.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что американцы не считают себя врагами россиян, а «безопасная и процветающая Россия отвечает интересам США». При этом Блинкен заявил, что НАТО готово и дальше принимать в свои ряды новых участников.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня призвал добиться прекращения огня и переговоров Москвы и Киева до начала предполагаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины, чтобы избежать большого числа жертв.

