«Переговоры, заморозка, мобилизация»: Кремль и Пригожин порассуждали о сценариях СВО на Украине

«А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества», - рассказал Путин.

Такая риторика Кремля не ставит под сомнения планы Москвы продолжать спецоперацию и довести ее до конца. При этом военные эксперты и аналитики рассуждают о том, как на ходе СВО отразится взятие Артемовска и что будет, если Украина все-таки решится на контрнаступление.

ПРИГОЖИН И ЕГО СЦЕНАРИИ

Накануне большое интервью дал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который на правах главного действующего лица в Артемовске дал свой прогноз. В беседе с Константином Долговым он заявил, что военная спецоперация на Украине пойдет по очень тяжелому для России сценарию, поэтому всей стране необходимо работать только на нужды Вооруженных сил.

«Есть оптимистичный сценарий и есть пессимистичный. Оптимистичный сценарий, в который я мало верю, это, если Европа и Америка устанут от украинского конфликта, Китай посадит всех за стол переговоров, мы договоримся о том, что все, что мы уже хапнули, это наше. Вряд ли он возможен», - отметил он.

Далее Пригожин описал более реалистичный, на его взгляд, сценарий, а также рассказал, что необходимо сделать для победы в СВО.

«Теперь пессимистичный сценарий. Украинцам дают ракеты, они готовят войска, у них есть «Леопарды», у них подготовленный достаточно управленческий состав. Безусловно, они будут продолжать наступление, пытаться контратаковать, возможно, это контрнаступление где-то случится успешным. Они будут пытаться восстановить границы до 2014 года, они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост. Вероятнее всего, для нас сценарий СВО не будет хорошим. Нам надо готовиться к очень тяжелой в**** (вооруженному конфликту - прим. НСН). Что нужно делать, чтобы не про***** (не потерять — прим. НСН) Россию? Мы должны ввести военное положение. Мы, к сожалению, должны объявлять новые мобилизации. Мы должны во время военного положения всех перевести, кого возможно, на производство боеприпасов», - объяснил он.

Пригожин, в частности, призвал «перестать жировать» и «строить стеклянные башни, как «Газпром», чтобы «победить».

КРЫСА В ЛАБИРИНТЕ

На фоне рассуждений о мире и переговорах Запад также дает понять, что не спешит завершать конфликт, расширяя поставки Киеву, несмотря на сложности в этом вопросе.