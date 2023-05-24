«Переговоры, заморозка, мобилизация»: Кремль и Пригожин порассуждали о сценариях СВО на Украине
В Кремле указали на невозможность заморозки украинского конфликта, Пригожин предупредил о негативном сценарии СВО, а на Западе продолжают считать деньги и ракеты, которые можно выдать Зеленскому.
Украинская армия небезуспешно попыталась затмить успех российских сил в Артемовске (Бахмуте) провокациями в Белгородской области, что заставило Москву вновь напомнить о целях спецоперации и отвергнуть какое-либо «перемирие».
НИКАКОЙ УКРАИНЫ НЕ БЫЛО
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для мирного урегулирования кризиса «нет, очевидно». Он добавил, что вряд ли может идти речь о переговорах с представителями нынешней киевской власти, отмечая, что на Украине запретили какие-либо мирные обсуждения с Россией.
При этом Песков заявил, что Россия согласна с тем, что конфликт на Украине не должен быть заморожен.
«Россия солидарна», - ответил представитель Кремля на вопрос, солидарна ли РФ с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине. Он напомнил, что в Москве исключают другие варианты, кроме завершения СВО с достижением всех целей.
В тот же день президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным напомнил, что никакой Украины до создания УССР в истории человечества не было. Глава КС показал российскому лидеру копию карты, составленной в середине XVII века при короле Франции Людовике XIV, на которой нет Украины.
Путин, в свою очередь, заметил, что территория современной Украины входила в состав Речи Посполитой, а потом присоединилась к Московскому царству.
«А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества», - рассказал Путин.
Такая риторика Кремля не ставит под сомнения планы Москвы продолжать спецоперацию и довести ее до конца. При этом военные эксперты и аналитики рассуждают о том, как на ходе СВО отразится взятие Артемовска и что будет, если Украина все-таки решится на контрнаступление.
ПРИГОЖИН И ЕГО СЦЕНАРИИ
Накануне большое интервью дал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который на правах главного действующего лица в Артемовске дал свой прогноз. В беседе с Константином Долговым он заявил, что военная спецоперация на Украине пойдет по очень тяжелому для России сценарию, поэтому всей стране необходимо работать только на нужды Вооруженных сил.
«Есть оптимистичный сценарий и есть пессимистичный. Оптимистичный сценарий, в который я мало верю, это, если Европа и Америка устанут от украинского конфликта, Китай посадит всех за стол переговоров, мы договоримся о том, что все, что мы уже хапнули, это наше. Вряд ли он возможен», - отметил он.
Далее Пригожин описал более реалистичный, на его взгляд, сценарий, а также рассказал, что необходимо сделать для победы в СВО.
«Теперь пессимистичный сценарий. Украинцам дают ракеты, они готовят войска, у них есть «Леопарды», у них подготовленный достаточно управленческий состав. Безусловно, они будут продолжать наступление, пытаться контратаковать, возможно, это контрнаступление где-то случится успешным. Они будут пытаться восстановить границы до 2014 года, они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост. Вероятнее всего, для нас сценарий СВО не будет хорошим. Нам надо готовиться к очень тяжелой в**** (вооруженному конфликту - прим. НСН). Что нужно делать, чтобы не про***** (не потерять — прим. НСН) Россию? Мы должны ввести военное положение. Мы, к сожалению, должны объявлять новые мобилизации. Мы должны во время военного положения всех перевести, кого возможно, на производство боеприпасов», - объяснил он.
Пригожин, в частности, призвал «перестать жировать» и «строить стеклянные башни, как «Газпром», чтобы «победить».
КРЫСА В ЛАБИРИНТЕ
На фоне рассуждений о мире и переговорах Запад также дает понять, что не спешит завершать конфликт, расширяя поставки Киеву, несмотря на сложности в этом вопросе.
Так, китайское издание Global Times сообщает, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» все-таки говорит о нежелании западных стран завершить конфликт путем переговоров.
Политолог Чжан Хун убежден, что новые поставки оружия Киеву приведут к очередному витку эскалации и отдалят перспективу мирного соглашения.
При этом предварительно утвержденных западных пакетов помощи достаточно, чтобы обеспечивать Киев всем необходимым в течение пяти месяцев, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, союзники Украины считают, что западная поддержка Киева существенно ослабнет в 2024 году, когда в США состоятся президентские выборы. Несмотря на это, в Вашингтоне и Евросоюзе практически хором обещают Киеву помогать «столько, сколько потребуется».
На этом фоне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал в беседе с НСН, что запасы ресурсов коллективного Запада, выделяемые Киеву, иссякают, но США намерены «давить» на партнеров с целью вымотать Россию и принудить ее выполнять свои условия.
«Западные страны пытаются что-то декларировать о перемирии на условиях Киева, что продолжает составлять угрозу безопасности нашей страны. Поэтому говорить о перемирии надо очень аккуратно. Финансовая поддержка конфликта продолжается, именно конфликта, а не Украины. На Украину коллективному Западу полностью плевать. Им нужно продолжение этого конфликта, чтобы выматывать Россию и пытаться заставить ее выполнять их условия», - объяснил Чепа.
С ним согласился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, который отметил, что США воспринимают президента Украины Владимира Зеленского как «крысу в лабиринте» и подталкивают к определенному выходу. Эксперт задался вопросом, зачем Вашингтону говорить о фактически решенных поставках самолетов F-16, если Штаты собираются выходить из конфликта и помощи Киеву.
Люди, которые думают, что конфликт на Украине «рассосется» сам, и призывают к переговорам с Киевом, либо не знают истории, либо являются предателями, заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
«Надо решать цели СВО, но понимать, что есть и другие задачи, которые все равно предстоит решать нам. Люди, которые думают, что все рассосется и призывают к каким-то переговорам, либо историю не знают, либо относятся к категории предателей», - заключил он.
По его словам, затягивание конфликта на Украине выгодно США, а не России, завершение спецоперации возможно только при отказе Запада от дальнейшей эскалации, что произойдет при появлении серьезной глобальной проблемы.
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