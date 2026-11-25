Психолог Таусинова объяснила, как правильно поддержать жертву насилия
Человек, переживающий насилие, может находиться в тяжелом финансовом или психологическом положении и быть не готовым к уходу. Об этом Life.ru рассказала клинический психолог Ольга Таусинова.
По ее словам, фразы «Немедленно уходи» или «Почему ты до сих пор с ним?» в такой ситуации легко считываются как осуждение. Может показаться, будто нормальный человек уже должен был закончить эти отношения, а если пострадавшая не сделала этого, то с ней якобы что-то не так.
Причем давление близких — они могут исходить лишь от своих представлений — только добавляет еще одно требование человеку, который и так уязвим.
Если человек пока не готов расстаться, полезнее оставаться рядом и сохранять контакт. Вместо «Давай уходи» психолог советует спрашивать: «Он накричал на тебя. Как тебе это?», «Звучит довольно жестко. А ты как думаешь?». Важно не занимать позицию того, кто заранее знает, как ему лучше. В насильственных отношениях человека часто мало спрашивают о его собственных желаниях. Когда такие вопросы начинают звучать, у него появляется возможность замечать свои потребности и постепенно по-другому смотреть на происходящее.
Тому, кто остается рядом, тоже приходится сталкиваться с бессилием. Можно поддерживать и предлагать помощь, но не получить ожидаемого результата. Для продолжения помощи порой приходится допускать и решение, которое вам не понравится. Человек может остаться в отношениях или отложить уход. Это не лишает его права принимать решения о своей жизни.
Ранее большинство россиян поддержали появление закона о домашнем насилии.
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