По ее словам, фразы «Немедленно уходи» или «Почему ты до сих пор с ним?» в такой ситуации легко считываются как осуждение. Может показаться, будто нормальный человек уже должен был закончить эти отношения, а если пострадавшая не сделала этого, то с ней якобы что-то не так.



Причем давление близких — они могут исходить лишь от своих представлений — только добавляет еще одно требование человеку, который и так уязвим.



Если человек пока не готов расстаться, полезнее оставаться рядом и сохранять контакт. Вместо «Давай уходи» психолог советует спрашивать: «Он накричал на тебя. Как тебе это?», «Звучит довольно жестко. А ты как думаешь?». Важно не занимать позицию того, кто заранее знает, как ему лучше. В насильственных отношениях человека часто мало спрашивают о его собственных желаниях. Когда такие вопросы начинают звучать, у него появляется возможность замечать свои потребности и постепенно по-другому смотреть на происходящее.



Тому, кто остается рядом, тоже приходится сталкиваться с бессилием. Можно поддерживать и предлагать помощь, но не получить ожидаемого результата. Для продолжения помощи порой приходится допускать и решение, которое вам не понравится. Человек может остаться в отношениях или отложить уход. Это не лишает его права принимать решения о своей жизни.



Ранее большинство россиян поддержали появление закона о домашнем насилии.

