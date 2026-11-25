Военэксперт допустил освобождение Донбасса к концу весны 2027 года
Российские войска могут полностью освободить Донбасс к концу весны 2027 года. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его оценке, сроки будут зависеть от экономической ситуации на Украине и возможного вмешательства стран НАТО.
Эксперт считает, что для достижения этой цели необходимо продолжать интенсивные удары по мостам, объектам логистики и энергетической инфраструктуре, которые использует украинская армия.
Кнутов добавил, что присутствие французских военнослужащих в зоне СВО и возможные отправки спецподразделений других стран могут повлиять на ход боевых действий. В таком случае освобождение Донбасса может затянуться до осени 2027 года, резюмировал он.
Ранее примерно такой же прогноз озвучил военэксперт Андрей Колесник.
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