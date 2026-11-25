СМИ: Экс-глава МИД Польши призвал молиться о защите от российских ракет
Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил об уязвимости польской системы ПВО после недавних инцидентов с ракетами и беспилотником. В качестве единственного способа защиты от новых угроз он упомянул молитву. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.
В статье для газеты Rzeczpospolita от 25 ноября Чапутович уточнил, что происшествия могли позволить РФ получить сведения о возможностях средств противовоздушной обороны Варшавы и протоколах реагирования служб. По его оценке, Кремль получил такие данные без потерь.
Бывший глава польского МИД напомнил о падении трех крылатых ракет Х-101 20-го числа. По его мнению, ни одну из них не перехватили. Также он указал на инцидент с беспилотником в понедельник. БПЛА в Минобороны республики назвали разведывательным.
Чапутович раскритиковал состояние национальной структуры ПВО и заявил, что Польша не создала интегрированную систему противовоздушной обороны. Он опасается, что средства европейской программы SAFE объемом €43 млрд могут использовать неэффективно из-за отсутствия необходимых возможностей.
Экс-министр занимал пост главы внешнеполитического ведомства Варшавы с 2018 по 2020 год.
Недавно рассказывали, чем грозит Польше перехват российских ракет над Украиной.
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