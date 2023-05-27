Песков: степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем

По словам пресс-секретаря президента, поставки Европой и США вооружений Украине только делают конфликт еще более затяжным.

Ранее политолог Сергей Марков в беседе с НСН заявил, что Россия не хочет «замораживать» конфликт на Украине, при этом без этого Джо Байден не сможет выиграть президентские выборы в США.

Дмитрий Медведев представил накануне три варианта развития конфликта на Украине, предполагающих его временную приостановку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его мнению, гарантией невозобновления конфликта станет присоединение Западной Украины к странам ЕС, а остальных территорий – к России.

