Песков: степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем
Страны Запада с каждым днем все больше вовлекаются в конфликт на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
По словам пресс-секретаря президента, поставки Европой и США вооружений Украине только делают конфликт еще более затяжным.
Ранее политолог Сергей Марков в беседе с НСН заявил, что Россия не хочет «замораживать» конфликт на Украине, при этом без этого Джо Байден не сможет выиграть президентские выборы в США.
Дмитрий Медведев представил накануне три варианта развития конфликта на Украине, предполагающих его временную приостановку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его мнению, гарантией невозобновления конфликта станет присоединение Западной Украины к странам ЕС, а остальных территорий – к России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru