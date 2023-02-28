Все решится весной: В Германии знают, когда Запад начнет просить о переговорах

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов расширить военную помощь Киеву и пойти на эскалацию конфликта ради победы Украины над Россией. По его словам, гораздо больший риск несет победа России. Александр Рар отметил, что Запад все еще верит, что Украина может вернуть себе территории.

«Понимая, что Россия опять начинает наступать, в западных экспертных кругах говорят, что следующие два месяца будут решающими. Если российское продвижение не остановить, то невозможно будет думать, что Украина сможет пойти в контрнаступление. Поэтому именно сейчас, в ближайшие два-три месяца, все, что возможно, будет брошено на помощь украинской армии. Если через два месяца ситуация будет как сейчас, то Запад увидит, что поставками оружия он не может организовать перелом на фронте. Тогда от Запада начнутся серьезные требования к ведению мирных переговоров», - сказал Рар.

Он отметил, что Запад не хочет, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией. По словам Рара, Запад стал верить в победу Украины в тот момент, когда российские войска отошли их Харьковской области и Херсона.