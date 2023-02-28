Все решится весной: В Германии знают, когда Запад начнет просить о переговорах
В ближайшие два-три месяца Запад бросит все силы на помощь Украине, чтобы остановить российское наступление, отметил в эфире НСН политолог Александр Рар.
Если Украина не остановит наступление российских войск, то Запад потеряет веру в то, что Киев сможет вернуть себе территории, а также начнет склонять украинского президента Владимира Зеленского к переговорам, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов расширить военную помощь Киеву и пойти на эскалацию конфликта ради победы Украины над Россией. По его словам, гораздо больший риск несет победа России. Александр Рар отметил, что Запад все еще верит, что Украина может вернуть себе территории.
«Понимая, что Россия опять начинает наступать, в западных экспертных кругах говорят, что следующие два месяца будут решающими. Если российское продвижение не остановить, то невозможно будет думать, что Украина сможет пойти в контрнаступление. Поэтому именно сейчас, в ближайшие два-три месяца, все, что возможно, будет брошено на помощь украинской армии. Если через два месяца ситуация будет как сейчас, то Запад увидит, что поставками оружия он не может организовать перелом на фронте. Тогда от Запада начнутся серьезные требования к ведению мирных переговоров», - сказал Рар.
Он отметил, что Запад не хочет, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией. По словам Рара, Запад стал верить в победу Украины в тот момент, когда российские войска отошли их Харьковской области и Херсона.
«Запад не хочет проиграть, не хочет, чтобы проиграла Украина и выиграла Россия. Сейчас он живет теми представлениями, которые он сам на себя воспринял осенью прошлого года, когда Россия отступала из Харьковской области и из Херсона. Тогда на Западе сложился твердый нарратив, что Украина может вернуть себе все потерянные территории. Запад не хочет признавать другую точку зрения конфликта», - резюмировал Рар.
Ранее, 1 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Sky News заявил, что Украина готовится к серьезной эскалации, возможно, даже в ближайшие две-три недели. По его словам, самые тяжелые бои еще впереди, и следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для дальнейшего развития боевых действий, сообщает НСН.
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