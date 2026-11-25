Премьер Латвии назвал ошибкой закрытие Эстонией границы с Россией
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал решение соседней Эстонии закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Он считает такой шаг ошибочным и связывает его с предвыборной атмосферой в соседней стране. Об этом сообщает RT.
По оценке политика, такое решение было бы безрассудным, если Латвия, Литва и Эстония не предпримут подобные меры одновременно. Причем сейчас Рига рассчитывает на увеличение транспортного потока через границу с РФ.
Местные власти рассматривают четыре возможных сценария дальнейших действий, однако премьер прибалтийской республики не стал раскрывать подробности.
Недавно НСН писала, что Латвия может рассмотреть закрытие КПП на границе с Россией.
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