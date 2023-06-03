Песков: Путин готов к любым контактам для достижения целей СВО другими путями

Так Песков прокомментировал возможность организации мирного саммита по Украине в Париже в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину.

Накануне газета Wall Street Journal сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился с предложением организовать мирный саммит по Украине к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что переговоры России и Украины об окончании конфликта невозможны, передает «Радиоточка НСН».

