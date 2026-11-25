Зюганов оценил личность Сталина на премьере фильма о нем
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с NEWS.ru дал высокую оценку личности Иосифа Сталина на премьерном показе фильма Владимира Бортко о советском лидере. По словам политика, именно его модернизация спасла страну от уничтожения и распада.
Он подчеркнул, что многие годы ждал «честного фильма о Сталине» и наконец дождался.
Зюганов добавил, что ленинско-сталинская модернизация спасла державу, которую почти спалили в Первой мировой войне «на деньги Лондона, Парижа и Нью-Йорка». По мнению политика, государству тогда удалось возродиться в новом формате «национальной империи под флагом труда, справедливости и дружбы».
Зюганов перечислил и ключевые достижения советской власти: восьмичасовой рабочий день, бесплатное образование и медицину, почти 4 млн беспризорников за партами, 9 тыс. заводов за 10 лет и победу над фашистами.
Недавно гендиректор РЕН ТВ ответил на критический отзыв Шендеровича (признан иностранным агентом) о сериале «Сталин».
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