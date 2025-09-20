В МО РФ опровергли нарушение воздушного пространства Эстонии МиГ-31
Обвинения Таллина напомнили недавние обвинения Москвы Варшавой в якобы запуске российских беспилотников в Польшу.
Накануне Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства истребителями МиГ-31. Эстонские власти обратились за консультациями в НАТО. В российском оборонном ведомстве информацию о нарушениях отрицают. Между тем, этот инцидент напоминает ситуацию с якобы российскими беспилотными в Польше, которая произошла в сентябре 2025 года.
МИГ-31 В ЭСТОНИИ?
В Министерстве обороны России опровергли информацию о нарушении границ российскими МиГ-31 воздушного пространства Эстонии. В ведомстве уточнили, что три МиГ-31 РФ 19 сентября совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Отмечается, что он проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
«Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», - уточнили в Минобороны РФ.
Днем ранее в МИД Эстонии объявили о вызове временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста. В Таллине подчеркнули, что три российских истребителя МиГ-31 вошли в эстонское воздушное пространство над Финским заливом и находились там примерно 12 минут. По словам представителей эстонских ВС, летчики действовали с выключенными транспондерами, без плана полета и без связи с диспетчерами.
Известно, что в Эстонии для перехвата российских истребителей были подняты итальянские F-35, дежурившие в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии, шведские JAS 39 Gripen и финские F/A-18 Hornet.
После этого премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что Таллин обратится к союзникам по НАТО за консультациями в соответствии со статьей 4 устава альянса. Он назвал произошедшее «совершенно неприемлемым», передает RT. В НАТО сразу отреагировали на этот инцидент. Пресс-секретарь альянса Алисон Арт тоже заявила, что российские военные самолеты якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.
В связи с произошедшим Польша и страны Балтии потребовали усиления систем противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО и увеличения числа боевых вылетов союзников в регионе. Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о готовности «ответить на любую провокацию». Лидеры Литвы и Латвии заметили, что события указывают на необходимость более плотного контроля над Балтийским регионом, включая дополнительные радары и расширение присутствия НАТО.
В свою очередь президент США Дональд Трамп указал на наличие больших проблем из-за российских истребителей в Эстонии. По его словам, в скором времени состоится брифинг по этому вопросу.
«Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями», - передает RT.
БПЛА В ПОЛЬШЕ
19 сентября Польша тоже обвинила истребители РФ в пролете над нефтяной платформой в Балтике. В польской пограничной службе сообщили, что два российских военных самолета пролетели на малой высоте над морской платформой Petrobaltic в Балтийском море и якобы нарушили зону безопасности объекта.
Это уже не первое обвинение со стороны Варшавы в адрес Москвы за последнее время. До этого в сентябре в Польше объявили, что несколько российских беспилотников пересекли границу страны и упали в приграничных районах.
Инцидент вызвал официальные протесты и обсуждения в рамках НАТО. В Варшаве заявили, что рассматривают такие события как прямое нарушение суверенитета. Однако в России обвинения отрицают.
После случившегося партнеры Польши по НАТО пообещали оказать военную помощь Варшаве. Так, в Швеции анонсировали передачу средств противовоздушной обороны и авиацию, а Великобритания и Франция были готовы обсудить поставки истребителей Eurofighter и Rafale. По словам польского министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, Нидерланды обещали предоставить Польше многоуровневые системы обороны, в том числе ЗРК Patriot, комплексы NASAMS и средства борьбы с беспилотниками, а также отправить на помощь 300 военнослужащих.
Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал усиление системы ПВО в стране и объявил об усилении мер безопасности. Среди них — полное закрытие границы с Белоруссией с 12 сентября на неопределенное время. Также замминистра обороны Польши Цезарь Томчик сообщил, что Варшава собралась направить 40 тысяч военных в восточное приграничье, передает «Polsat News».
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией. По его словам, дроны прилетели с Украины, и все они не были заряжены.
«Почему? Потому что провокация. На большее духу не хватило у тех, кто ее делал», - заявил Володин в ходе пленарного заседания.
С 12 по 16 сентября в Белоруссии прошли совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это было плановое мероприятие, которое не было направлено против кого-либо. Учения прошли в центральной части Белоруссии вблизи города Борисов в Минской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
