В МО РФ опровергли нарушение воздушного пространства Эстонии МиГ-31

МИГ-31 В ЭСТОНИИ?

В Министерстве обороны России опровергли информацию о нарушении границ российскими МиГ-31 воздушного пространства Эстонии. В ведомстве уточнили, что три МиГ-31 РФ 19 сентября совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Отмечается, что он проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.

«Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», - уточнили в Минобороны РФ.