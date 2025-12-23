Toyota зарегистрировала в России бренды Camry и Yaris

Компания Toyota зарегистрировала в России три товарных знака — Camry, Toyota Urban Cruiser и Toyota Yaris. Это следует из данных Роспатента, сообщает РИА Новости.

Согласно документам, заявки были поданы в марте 2025 года, а в декабре ведомство приняло положительное решение о регистрации. Получение прав на товарные знаки позволяет компании заниматься продажей автомобилей и автозапчастей на российском рынке.

Toyota зарегистрировала в РФ товарный знак Land Cruiser Prado

Toyota остановила производство в России в 2022 году. Сейчас компания присутствует на рынке через ООО «Тойота Мотор».

Финансовые показатели организации за последние годы существенно снизились. С 2021 года выручка сократилась в 47 раз — с 332 миллиардов до 7,2 миллиардов рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БрендыАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры