Toyota зарегистрировала в России бренды Camry и Yaris
Компания Toyota зарегистрировала в России три товарных знака — Camry, Toyota Urban Cruiser и Toyota Yaris. Это следует из данных Роспатента, сообщает РИА Новости.
Согласно документам, заявки были поданы в марте 2025 года, а в декабре ведомство приняло положительное решение о регистрации. Получение прав на товарные знаки позволяет компании заниматься продажей автомобилей и автозапчастей на российском рынке.
Toyota остановила производство в России в 2022 году. Сейчас компания присутствует на рынке через ООО «Тойота Мотор».
Финансовые показатели организации за последние годы существенно снизились. С 2021 года выручка сократилась в 47 раз — с 332 миллиардов до 7,2 миллиардов рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
