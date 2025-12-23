Toyota зарегистрировала в России бренды Camry и Yaris

Toyota остановила производство в России в 2022 году. Сейчас компания присутствует на рынке через ООО «Тойота Мотор».

Финансовые показатели организации за последние годы существенно снизились. С 2021 года выручка сократилась в 47 раз — с 332 миллиардов до 7,2 миллиардов рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

