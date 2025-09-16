Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией

Он указал, что дроны прилетели с Украины, все они не были заряжены, пишет RT.

«Почему? Потому что провокация. На большее духу не хватило у тех, кто её делал», - подчеркнул Володин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не имеет отношение к тому, что залетает в Польшу и Литву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».