Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией
16 сентября 202514:34
Инцидент с беспилотниками в Польше является провокацией. Об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы РФ.
Он указал, что дроны прилетели с Украины, все они не были заряжены, пишет RT.
«Почему? Потому что провокация. На большее духу не хватило у тех, кто её делал», - подчеркнул Володин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не имеет отношение к тому, что залетает в Польшу и Литву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названа ставка по ипотеке, при которой возобновятся активные продажи квартир
- Альянс не созрел: Что не так с геополитическим сближением России и США
- В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск в РФ до 35 дней
- Цены на импорт вырастут из-за отказа России от доллара и евро
- Депутат Журавлев предложил расстреливать дезертиров
- Торговые центры после ухода иностранных брендов сделали ставку на фудхоллы
- Россиянам рассказали, какой должна быть диета донора
- Экономист Кабаков предрёк повышение налогов и высокую ставку ещё на год
- Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией
- Учителя поддержали призыв ограничить число детей в классах до 20 человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru