Минобороны: МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии
Российские истребители МиГ-31 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, нарушения воздушного пространства Эстонии не было. Об этом заявили в Минобороны.
В пятницу три самолета проследовали на аэродром под Калининградом в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других стран. Это подтверждают средства объективного контроля.
«Самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», - подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее Эстония заявила России протест из-за якобы имевшего место нарушения воздушного пространства над республикой и запросила консультации НАТО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
