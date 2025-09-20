Минобороны: МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии

Российские истребители МиГ-31 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, нарушения воздушного пространства Эстонии не было. Об этом заявили в Минобороны.

В пятницу три самолета проследовали на аэродром под Калининградом в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других стран. Это подтверждают средства объективного контроля.

«Самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», - подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Эстония заявила России протест из-за якобы имевшего место нарушения воздушного пространства над республикой и запросила консультации НАТО.

