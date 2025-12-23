Медведев призвал сделать контроль за мигрантами «абсолютно прозрачным»

Пребывание иностранных граждан в России должно находиться под полным контролем государства, а их действия — быть полностью отслеживаемыми административными и правоохранительными органами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам посещения пункта пропуска в аэропорту Шереметьево.

По его словам, нахождение мигрантов в стране должно быть «абсолютно прозрачным», а любые виды деятельности — верифицированы государственными структурами, отмечает RT.

Медведев подчеркнул, что иностранные граждане, чья деятельность не подтверждена властями, должны подлежать безусловному выдворению из России.

Он также отметил, что эффективный контроль за миграцией является необходимым условием обеспечения безопасности и соблюдения законодательства, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:МигрантыДмитрий Медведев

