Медведев призвал сделать контроль за мигрантами «абсолютно прозрачным»

Пребывание иностранных граждан в России должно находиться под полным контролем государства, а их действия — быть полностью отслеживаемыми административными и правоохранительными органами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам посещения пункта пропуска в аэропорту Шереметьево.

По его словам, нахождение мигрантов в стране должно быть «абсолютно прозрачным», а любые виды деятельности — верифицированы государственными структурами, отмечает RT.