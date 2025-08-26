Эстония создаст «дроновую стену» на границе с Россией

Эстония намерена потратить около 200 млн евро на размещение средств борьбы с беспилотниками на границе с Россией. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Игорь Таро, передает телерадиокомпания ERR.

Эстонские власти планируют завершить возведение забора вдоль всей восточной границы, а затем оснастить его различными техническими средствами, в том числе радиоэлектронной борьбы. Они призваны создать «дроновую стену» на границе.

«Если мы смотрим перспективу трех-четырех лет – это сумма в районе 200 миллионов евро... Это размер годового автомобильного налога. Сколько мы собираем автомобильного налога – вот столько в ближайшие годы нужно инвестировать, чтобы быть уверенными, что что-либо не прилетит», – указал Таро.

Пока МВД планируют рассмотреть возможность разрешить пограничникам перехватывать либо сбивать низколетящие БПЛА.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что после завершения конфликта на Украине республике придется восстанавливать отношения с Россией, пишет 360.ru.

