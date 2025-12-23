Медведев удивился «миротворческим» словам европейских лидеров

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал на своей странице в мессенджере Max заявления ряда европейских политиков о риске конфликта между Россией и НАТО, отметив, что подобная риторика выглядит неожиданно.

Медведев напомнил, что министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнение в возможности войны между Россией и Североатлантическим альянсом, а президент Финляндии Александр Стубб признал отсутствие у Москвы интереса к нападению на страны НАТО.