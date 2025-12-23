Медведев удивился «миротворческим» словам европейских лидеров
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал на своей странице в мессенджере Max заявления ряда европейских политиков о риске конфликта между Россией и НАТО, отметив, что подобная риторика выглядит неожиданно.
Медведев напомнил, что министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнение в возможности войны между Россией и Североатлантическим альянсом, а президент Финляндии Александр Стубб признал отсутствие у Москвы интереса к нападению на страны НАТО.
По словам замглавы Совбеза, подобные оценки вызывают вопросы о причинах смены тональности — от «отрезвления» до начала рождественских каникул.
Ранее Писториус в интервью газете Die Zeit заявил, что не верит в сценарий полномасштабной войны между Россией и НАТО. Так он отреагировал на слова генерального секретаря альянса Марка Рютте, допустившего подобное развитие событий. Немецкий министр также подчеркнул, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин не заинтересован в прямом военном столкновении с НАТО, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Эстонии подтвердили украинское происхождение упавшего беспилотника
- Toyota зарегистрировала в России бренды Camry и Yaris
- Медведев удивился «миротворческим» словам европейских лидеров
- Дело о подготовке теракта к 9 Мая в Подмосковье направили в суд
- В сейфе Эпштейна нашли наличные рубли
- Трое мужчин погибли при ударе дрона по машине под Белгородом
- Экспорт нефти из России вырос до максимума за 2,5 года
- СМИ: Швейцария с 2022 года выслала около 100 граждан Украины
- ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей
- Санта-Клаус вылетел с Северного полюса для раздачи подарков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru