СМИ: В Эстонии подтвердили украинское происхождение упавшего беспилотника

Эстонские власти завершили расследование инцидента с беспилотником, упавшим недалеко от российской границы, и пришли к выводу, что дрон имел украинское происхождение. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

По данным ERR, собранные в ходе проверки доказательства указывают на то, что беспилотник был украинским, что подтвердили эстонские правоохранительные органы еще в момент его обнаружения. Расследование также установило предполагаемый маршрут полета аппарата, отмечает RT.

Согласно выводам следствия, дрон, вероятно, вошел в воздушное пространство Латвии со стороны России, после чего продолжил движение по прямой траектории и пересек границу Эстонии в районе Тартуского уезда. При этом признаков того, что территория Эстонии являлась целью атаки, выявлено не было.

На основании полученных данных власти приняли решение закрыть расследование. В августе представители силовых ведомств Эстонии допускали, что обнаруженный военный беспилотник мог быть украинским, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
