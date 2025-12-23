СМИ: В Эстонии подтвердили украинское происхождение упавшего беспилотника
Эстонские власти завершили расследование инцидента с беспилотником, упавшим недалеко от российской границы, и пришли к выводу, что дрон имел украинское происхождение. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
По данным ERR, собранные в ходе проверки доказательства указывают на то, что беспилотник был украинским, что подтвердили эстонские правоохранительные органы еще в момент его обнаружения. Расследование также установило предполагаемый маршрут полета аппарата, отмечает RT.
Согласно выводам следствия, дрон, вероятно, вошел в воздушное пространство Латвии со стороны России, после чего продолжил движение по прямой траектории и пересек границу Эстонии в районе Тартуского уезда. При этом признаков того, что территория Эстонии являлась целью атаки, выявлено не было.
На основании полученных данных власти приняли решение закрыть расследование. В августе представители силовых ведомств Эстонии допускали, что обнаруженный военный беспилотник мог быть украинским, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Эстонии подтвердили украинское происхождение упавшего беспилотника
- Toyota зарегистрировала в России бренды Camry и Yaris
- Медведев удивился «миротворческим» словам европейских лидеров
- Дело о подготовке теракта к 9 Мая в Подмосковье направили в суд
- В сейфе Эпштейна нашли наличные рубли
- Трое мужчин погибли при ударе дрона по машине под Белгородом
- Экспорт нефти из России вырос до максимума за 2,5 года
- СМИ: Швейцария с 2022 года выслала около 100 граждан Украины
- ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей
- Санта-Клаус вылетел с Северного полюса для раздачи подарков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru