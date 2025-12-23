СМИ: В Эстонии подтвердили украинское происхождение упавшего беспилотника

Эстонские власти завершили расследование инцидента с беспилотником, упавшим недалеко от российской границы, и пришли к выводу, что дрон имел украинское происхождение. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

По данным ERR, собранные в ходе проверки доказательства указывают на то, что беспилотник был украинским, что подтвердили эстонские правоохранительные органы еще в момент его обнаружения. Расследование также установило предполагаемый маршрут полета аппарата, отмечает RT.