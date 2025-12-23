Медведев призвал внедрить биометрию на всех границах России

Все пункты пропуска через государственную границу России должны быть оснащены биометрическим оборудованием. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Во вторник он сообщил о посещении пункта пропуска в аэропорту Шереметьево, где проводится эксперимент по внедрению новых правил въезда в страну, отмечает RT.

Медведев призвал сделать контроль за мигрантами «абсолютно прозрачным»

По словам Медведева, в рамках этой работы правительство Москвы участвует в оснащении биометрическими системами еще 11 пограничных пунктов.

Он подчеркнул, что такие решения не должны носить точечный характер и в перспективе должны быть распространены на все пункты пропуска на территории России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МигрантыГраницаДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры