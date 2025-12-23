Медведев призвал внедрить биометрию на всех границах России

Генштаб ВСУ признал потерю Северска спустя почти две недели Глава РСПП призвал защищать внутренний рынок от конкуренции со стороны импортеров Танкер частично затонул в Кольском заливе Ротенберг поздравил Гусева с назначением на пост тренера футбольного «Динамо» Фильм с Паттинсоном и Зендеей выйдет в прокат в РФ с названием «Вот это драма!»