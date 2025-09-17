Зеленский и Трамп готовят Украину к трудным решениям в случае неудач ВСУ
У Украины серьезные проблемы на фронте, это отмечают как союзники, так и сами представители власти и армии страны. Владимир Зеленский предпочитает не обращать внимания на проблемы.
Украинская армия испытывает проблемы с поставками вооружений и снабжения. Эту проблему даже заметили в Белом доме. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Украина находится в очень тяжелом положении перед вылетом с визитом в Великобританию, сообщил телеканал C-Span.
Таким образом он ответил на вопрос, когда именно в Киев прибудут 17 систем ПВО Patriot, которые были обещаны американской администрацией ранее. Республиканец не стал комментировать сроки, но отметил, что у украинской власти сложилась непростая ситуация.
ЧТО ГОВОРЯТ
Президент Украины Владимир Зеленский не показал пессимизма, а наоборот указал, что его страна больше не нуждается в обучении солдат со стороны НАТО. По его мнению, Киев уже способен обучать военнослужащих других стран, а отправка ВСУ на стажировки в Европу и США прекращена. Его слова передает Sky News.
С 2022 года украинских военных отправляли на учения за границу — в страны-члены ЕС, Великобританию и США. В сентябре 2024 года еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что страны Евросоюза обучили около 60 тысяч украинских военнослужащих. Зеленский подчеркнул, что теперь все обучение ведется на собственной территории Украины. Он также уверен, что боевой опыт ВСУ пригодится другим странам.
При этом, при общении в узком кругу, Зеленский показывает недовольство положением дел на фронте. Он готов к трудным решениям, заявил пресс-секретарь фракции партии президента «Слуга народа» Юлия Палийчук. Утверждается, что она присутствовала на встрече депутатов с главой государства. На повестке дня, в том числе, стоял и вопрос мирного урегулирования. Президент угрожал «тяжелыми решениями», если ситуация на поле боя ухудшится. Он подчеркнул, что пока линия боевых действий устойчива, Украина может рассчитывать на нормальное мирное соглашение, но, если что-то пойдет не так, ему придется пойти на непопулярные шаги. Что именно это значит, не уточнялась. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на анонимные источники.
ЧТО ДУМАЮТ
Несмотря на пафосные заявления Зеленского, в Киеве начинают сомневаться в том, что президент адекватно воспринимает реальность. Об этом сообщает журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на экспертов и собеседников на Украине.
По данным издания, последние шаги говорят о том, что украинский лидер постепенно теряет контроль над ситуацией в стране, поэтому принимает противоположные решения. С одной стороны, в войсках предложили ужесточить наказания за неподчинение приказам, но с другой стороны, молодым людям до 22 лет разрешили покидать Украину во время военного положения.
Источники FP отмечают, что популизм приведет к тому, что в 2027 году в армии почти не останется новобранцев, а старые части будут деморализованы из-за ужесточения правил. К тому же, растет число недовольных коррупцией из-за недавних попыток Зеленского взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Проблемы украинской армии на фронте косвенно подтверждаются тем, что происходит в вооруженных силах. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил сразу двух командиров корпусов, сообщила «Украинская правда». По данным газеты, речь идет о бывших командующих 17-м и 20-м корпусами Владимире Силенко и Максиме Китугине. Причина по которой они потеряли свои должности — высокие потери в их зоне ответственности.
Но это не единственная проблема армии, утверждает депутат Верховной Рады Алексей Нагорняк. По его словам, вся техника может прекратить работать из-за того, что у ВСУ нехватка топлива. Его слова приводит Telegram-канал «Абзац».
Еще один фактор риска в будущем — нехватка денежных средств. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил Reuters, что Киеву в 2026 году необходимо не менее $120 миллиардов для поддержки армии. Как минимум половину из этой суммы украинский кабинет министров рассчитывает получить от западных союзников, сообщает ТАСС со ссылкой на внутренние источники. На данный момент ни страны ЕС, ни США не гарантировали денежную помощь стране в таком объеме.
