ЧТО ГОВОРЯТ



Президент Украины Владимир Зеленский не показал пессимизма, а наоборот указал, что его страна больше не нуждается в обучении солдат со стороны НАТО. По его мнению, Киев уже способен обучать военнослужащих других стран, а отправка ВСУ на стажировки в Европу и США прекращена. Его слова передает Sky News.



С 2022 года украинских военных отправляли на учения за границу — в страны-члены ЕС, Великобританию и США. В сентябре 2024 года еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что страны Евросоюза обучили около 60 тысяч украинских военнослужащих. Зеленский подчеркнул, что теперь все обучение ведется на собственной территории Украины. Он также уверен, что боевой опыт ВСУ пригодится другим странам.



При этом, при общении в узком кругу, Зеленский показывает недовольство положением дел на фронте. Он готов к трудным решениям, заявил пресс-секретарь фракции партии президента «Слуга народа» Юлия Палийчук. Утверждается, что она присутствовала на встрече депутатов с главой государства. На повестке дня, в том числе, стоял и вопрос мирного урегулирования. Президент угрожал «тяжелыми решениями», если ситуация на поле боя ухудшится. Он подчеркнул, что пока линия боевых действий устойчива, Украина может рассчитывать на нормальное мирное соглашение, но, если что-то пойдет не так, ему придется пойти на непопулярные шаги. Что именно это значит, не уточнялась. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на анонимные источники.