В педвузы с 2027 года введут профильные вступительные испытания

Абитуриенты российских педагогических вузов с 2027 года будут проходить профильное вступительное испытание при поступлении. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов по итогам заседания Ассоциации развития педагогического образования.

По его словам, новая мера нацелена на подготовку мотивированных учителей-предметников и должна способствовать повышению качества естественно-научного образования.