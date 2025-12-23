В педвузы с 2027 года введут профильные вступительные испытания

Абитуриенты российских педагогических вузов с 2027 года будут проходить профильное вступительное испытание при поступлении. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов по итогам заседания Ассоциации развития педагогического образования.

По его словам, новая мера нацелена на подготовку мотивированных учителей-предметников и должна способствовать повышению качества естественно-научного образования.

В министерстве считают, что профильный отбор позволит усилить профессиональную направленность будущих педагогов уже на этапе поступления.

Кравцов также отметил, что педагогические направления подготовки по-прежнему входят в число самых востребованных у абитуриентов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
