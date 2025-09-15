В Совфеде назвали причину инцидента с дронами над Польшей

По его словам, за провокацией с БПЛА стоит Киев. Ситуация может быть урегулирована путем проведения прямых консультаций между соответствующими польскими и российскими ведомствами без посредников, считает парламентарий.

Косачев отметил, что «делается всё, кроме этого», чтобы «давить на педаль эскалации».

Ранее глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что в стране растут пророссийские настроения и «антипатии к переживающей трудности Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

