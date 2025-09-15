В Совфеде назвали причину инцидента с дронами над Польшей
Европейский союз и Украина идут на эскалацию отношений с Москвой, отвергая возможность диалога относительно ситуации с беспилотниками над территорией Польши, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.
По его словам, за провокацией с БПЛА стоит Киев. Ситуация может быть урегулирована путем проведения прямых консультаций между соответствующими польскими и российскими ведомствами без посредников, считает парламентарий.
Косачев отметил, что «делается всё, кроме этого», чтобы «давить на педаль эскалации».
Ранее глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что в стране растут пророссийские настроения и «антипатии к переживающей трудности Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
