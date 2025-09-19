Польша обвинила истребители РФ в пролете над нефтяной платформой в Балтике

Пограничная служба Польши заявила, что два российских военных самолета пролетели на малой высоте над морской платформой Petrobaltic в Балтийском море, нарушив зону безопасности объекта. Как сообщили в ведомстве, о произошедшем уведомлены вооруженные силы и государственные органы.

Petrobaltic эксплуатируется польской компанией LOTOS Petrobaltic и ведет добычу нефти и газа на месторождении B3, расположенном примерно в 80 километрах к северу от Гданьска.

НАТО поддержало обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства

Инцидент стал очередным в серии обвинений в адрес России. Ранее МИД Эстонии заявил о вторжении трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны, а польские военные сообщили о пролете беспилотников над своей территорией, назвав их российскими.

В российском посольстве в Варшаве заявили, что дроны двигались со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Воздушное пространствоРоссияПольшаБалтийское Море

Горячие новости

Все новости

партнеры