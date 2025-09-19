Польша обвинила истребители РФ в пролете над нефтяной платформой в Балтике
Пограничная служба Польши заявила, что два российских военных самолета пролетели на малой высоте над морской платформой Petrobaltic в Балтийском море, нарушив зону безопасности объекта. Как сообщили в ведомстве, о произошедшем уведомлены вооруженные силы и государственные органы.
Petrobaltic эксплуатируется польской компанией LOTOS Petrobaltic и ведет добычу нефти и газа на месторождении B3, расположенном примерно в 80 километрах к северу от Гданьска.
Инцидент стал очередным в серии обвинений в адрес России. Ранее МИД Эстонии заявил о вторжении трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны, а польские военные сообщили о пролете беспилотников над своей территорией, назвав их российскими.
В российском посольстве в Варшаве заявили, что дроны двигались со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дизайнер Богданов назвал ключевые модные тренды осени 2025 года
- В Госдуме назвали слова Кадырова о «неженской» политике архаичными
- Червиченко: «Спартак» уже зимой должен быть с новым тренером
- Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
- Суд ООН зарегистрировал иск России против решения ИКАО по MH17
- Испугался Шамана! Маршал объяснил побег американского певца с «Интервидения»
- Индюшки вместо Мальдив: Милонов рассказал, куда потратить миллион рублей
- Польша обвинила истребители РФ в пролете над нефтяной платформой в Балтике
- НАТО поддержало обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства
- Суд заочно арестовал Леонида Гозмана по делу об оправдании терроризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru