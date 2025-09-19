Эстония обратилась к НАТО после сообщений о пролете российских МиГ-31

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что Таллин обратится к союзникам по НАТО за консультациями в соответствии со статьей 4 устава альянса. Поводом стали обвинения в адрес России в нарушении воздушных границ страны.

По словам Михала, утром в пятницу три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. На их действия отреагировали силы НАТО, после чего самолеты покинули территорию. Глава правительства назвал произошедшее «совершенно неприемлемым», отмечает RT.

НАТО поддержало обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и вручил ему ноту протеста. В ведомстве утверждают, что российские самолеты находились в небе над Финским заливом около 12 минут.

Минобороны России пока не комментировало эти заявления. Военное ведомство при этом неоднократно подчеркивало, что российская авиация совершает полеты строго по международным правилам, не нарушая чужих границ и избегая опасных сближений, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТОЭстония

