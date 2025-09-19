Эстония обратилась к НАТО после сообщений о пролете российских МиГ-31
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что Таллин обратится к союзникам по НАТО за консультациями в соответствии со статьей 4 устава альянса. Поводом стали обвинения в адрес России в нарушении воздушных границ страны.
По словам Михала, утром в пятницу три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. На их действия отреагировали силы НАТО, после чего самолеты покинули территорию. Глава правительства назвал произошедшее «совершенно неприемлемым», отмечает RT.
Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и вручил ему ноту протеста. В ведомстве утверждают, что российские самолеты находились в небе над Финским заливом около 12 минут.
Минобороны России пока не комментировало эти заявления. Военное ведомство при этом неоднократно подчеркивало, что российская авиация совершает полеты строго по международным правилам, не нарушая чужих границ и избегая опасных сближений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Страны ЕС начнут согласование 19-го пакета санкций против России 26 сентября
- Эстония обратилась к НАТО после сообщений о пролете российских МиГ-31
- США обсуждают с талибами возвращение на базу Баграм в Афганистане
- Билан отметил участников из Белоруссии и Казахстана накануне «Интервидения»
- Дизайнер Богданов назвал ключевые модные тренды осени 2025 года
- В Госдуме назвали слова Кадырова о «неженской» политике архаичными
- Червиченко: «Спартак» уже зимой должен быть с новым тренером
- Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
- Суд ООН зарегистрировал иск России против решения ИКАО по MH17
- Испугался Шамана! Маршал объяснил побег американского певца с «Интервидения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru