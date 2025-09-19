Эстония обратилась к НАТО после сообщений о пролете российских МиГ-31

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что Таллин обратится к союзникам по НАТО за консультациями в соответствии со статьей 4 устава альянса. Поводом стали обвинения в адрес России в нарушении воздушных границ страны.

По словам Михала, утром в пятницу три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. На их действия отреагировали силы НАТО, после чего самолеты покинули территорию. Глава правительства назвал произошедшее «совершенно неприемлемым», отмечает RT.