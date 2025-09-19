В Польше рассказали об обнаружении, предположительно, обломков ракеты
Обломки, предположительно, ракеты обнаружили в городе Хойны в Люблинском воеводстве на востоке Польши. Об этом говорится в сообщении военной жандармерии страны в соцсети Х.
«Военная жандармерия проводит спецоперацию в городе Хойны... где, возможно, обнаружены обломки ракеты, предположительно, использованной для того, чтобы сбить беспилотник», — отметили в ведомстве.
На месте инцидента проведут криминалистическую экспертизу.
По данным агентства IAR, обломки нашли на поле, владелец сообщил о случившемся в полицию.
Ранее в Польше над правительственными зданиями Варшавы сбили беспилотник, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Афганистане заявили о невозможности военного присутствия США
- В Польше рассказали об обнаружении, предположительно, обломков ракеты
- Имя «для красоты»: Россияне перенесут «на ногах» штамм COVID-19 «Нимбус»
- Сбор мазута у берегов Анапы полностью завершен
- СМИ: Трамп остановил военную помощь Тайваню на $400 млн
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Роскомнадзор будет получать до 15 млрд рублей в год со сбора за рекламу в Сети
- При атаках украинских БПЛА в Белгородской области пострадали два человека
- В ISU высказались о возможности участия российских фигуристов в турнирах
- Депутат Делягин поспорил с Силуановым о «разгильдяях» в экономике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru