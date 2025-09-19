В Польше рассказали об обнаружении, предположительно, обломков ракеты

Обломки, предположительно, ракеты обнаружили в городе Хойны в Люблинском воеводстве на востоке Польши. Об этом говорится в сообщении военной жандармерии страны в соцсети Х.

«Военная жандармерия проводит спецоперацию в городе Хойны... где, возможно, обнаружены обломки ракеты, предположительно, использованной для того, чтобы сбить беспилотник», — отметили в ведомстве.

На месте инцидента проведут криминалистическую экспертизу.

По данным агентства IAR, обломки нашли на поле, владелец сообщил о случившемся в полицию.

Ранее в Польше над правительственными зданиями Варшавы сбили беспилотник, пишет 360.ru.

