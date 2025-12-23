Суд оставил под стражей экс-мэра Иванова Шаботинского

Ивановский областной суд в апелляции оставил без изменений меру пресечения в отношении бывшего главы города Иваново Александра Шаботинского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

С жалобой на постановление Фрунзенского районного суда, которым Шаботинский был арестован на два месяца, в апелляционную инстанцию обратился его защитник, отмечает RT.

Сторона защиты просила заменить заключение под стражу на более мягкую меру — домашний арест или залог, указывая на постоянное место жительства обвиняемого в Иванове, наличие социальных связей, положительные характеристики и проблемы со здоровьем.

Прокуратура выступила против изменения меры пресечения. Суд апелляционной инстанции поддержал позицию обвинения и оставил решение суда первой инстанции в силе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
