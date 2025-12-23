Суд оставил под стражей экс-мэра Иванова Шаботинского
Ивановский областной суд в апелляции оставил без изменений меру пресечения в отношении бывшего главы города Иваново Александра Шаботинского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
С жалобой на постановление Фрунзенского районного суда, которым Шаботинский был арестован на два месяца, в апелляционную инстанцию обратился его защитник, отмечает RT.
Сторона защиты просила заменить заключение под стражу на более мягкую меру — домашний арест или залог, указывая на постоянное место жительства обвиняемого в Иванове, наличие социальных связей, положительные характеристики и проблемы со здоровьем.
Прокуратура выступила против изменения меры пресечения. Суд апелляционной инстанции поддержал позицию обвинения и оставил решение суда первой инстанции в силе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дело о подготовке теракта к 9 Мая в Подмосковье направили в суд
- В сейфе Эпштейна нашли наличные рубли
- Трое мужчин погибли при ударе дрона по машине под Белгородом
- Экспорт нефти из России вырос до максимума за 2,5 года
- СМИ: Швейцария с 2022 года выслала около 100 граждан Украины
- ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей
- Санта-Клаус вылетел с Северного полюса для раздачи подарков
- Россиянам рассказали, какие гирлянды безопасны для глаз
- СМИ: В Лувре усилили защиту окна после ограбления музея
- Генштаб ВСУ подтвердил выход из Северска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru