Один человек погиб, трое ранены при ударах дронов по Белгородской области

В результате серии атак беспилотников по населенным пунктам Белгородской области один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю. Двое мужчин получили ранения: один из них был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии и позже скончался, второй с множественными осколочными ранениями госпитализирован в Белгород. Машина повреждена.