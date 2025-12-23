Один человек погиб, трое ранены при ударах дронов по Белгородской области
В результате серии атак беспилотников по населенным пунктам Белгородской области один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю. Двое мужчин получили ранения: один из них был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии и позже скончался, второй с множественными осколочными ранениями госпитализирован в Белгород. Машина повреждена.
В городе Грайворон при детонации дрона пострадали женщина и 13-летний мальчик. После оказания первой помощи их направили в медицинские учреждения Белгорода. В городе также зафиксированы повреждения частных домов, хозяйственных построек и социального объекта.
В ряде населенных пунктов Шебекинского, Грайворонского, Белгородского, Борисовского, Волоконовского и Валуйского округов дроны повредили жилые дома, коммерческие объекты, ангары и автомобили. В отдельных случаях произошло возгорание, которое было оперативно потушено, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru