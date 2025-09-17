«Не допустить эскалации с Польшей»: Лукашенко назвал свою главную задачу
Несмотря перенос белорусско-российских учений «Запад-2025» вглубь Белоруссии, Польша нашла повод для закрытия границы с республикой. Как пишет БелТА, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По его словам, польская сторона «давно ищет на чём спровоцировать, но не получается».
«Мы безвиз вводим... А они закрывают границу... Им что-то надо. Моя главная задача - не допустить эскалации. Причин быть не должно», - указал Лукашенко.
Он добавил, что всегда стремился к тому, чтобы у Белоруссии были хорошие отношения с Польшей и странами Балтии.
Ранее Лукашенко заявил, что в связи с ситуацией с беспилотниками Варшава «нагнетает обстановку на ровном месте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
